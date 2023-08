Grande-Anse Deshaies : levée de l’interdiction temporaire de baignade

Partager :

Plus aucune inquiétude à avoir : la crainte de risques sanitaires dans les eaux de baignade de la plage de Grande Anse, à Deshaies, n’est plus d’actualité. La ville de Deshaies a tenu à s’assurer que l’effondrement de la dune de sable entre l’Etang et la mer n’est pas source de pollution. Via des analyses, l’ARS l’a confirmé.

Nadine Fadel •

Il est à nouveau possible de se baigner et de pratiquer des activités nautiques sur la plage de Grande-Anse, à Deshaies, depuis hier (mardi 29 août 2023). La mairie a émis un arrêté levant l’interdiction temporaire, décidée suite aux intempéries des 19 et 20 août derniers, à l’origine de l’effondrement de la dune de sable séparant l’Etang de la mer. Souvenez-vous : les eaux de la mangrove s’étaient déversées dans les eaux marines, faisant craindre aux autorités municipales un risque de pollution et la présence de déchets dangereux, au détriment des baigneurs. À LIRE AUSSI : Impact des intempéries à Deshaies : interdiction de baignade à Grande-Anse – 21/08/2023. Il n’en est rien, au regard des analyses des prélèvements effectués le 24 août, par l’Agence régionale de santé (ARS) ; elles font état d’une eau de bonne qualité. Entre-temps, le Parc national s’était voulu rassurant, quant aux dangers d’un tel évènement, en particulier pour la biodiversité. La faune et la flore ont beaucoup à gagner de ce type de phénomène, ont affirmé les spécialistes. À LIRE AUSSI : Deshaies : le déversement des eaux de mangrove dans la mer de Grande-Anse, une excellente nouvelle pour la biodiversité ! – 27/08/2023. Malgré l’interdiction temporaire de baignade, qui a duré un peu plus d’une semaine, nombreux sont ceux qui ont tout de même profité des eaux de Grande-Anse, l’une des plus belles de Guadeloupe, toujours très fréquentée, en particulier durant la période des grandes vacances scolaires.

