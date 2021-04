Intrusion à l'usine de Moustique : coupures d'eau des zones desservies et fermeture des écoles de Petit-Bourg

Le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) a une nouvelle fois cible été la d'une effraction. Durant le week-end, l'usine de Moustique, à Petit-Bourg a été visitée.

Plusieurs sections de Petit-Bourg sont concernées : Montebello, Carrère, Bergette, Juston, Bovis, Duquerry, Morne Bourg, Le Bourg, Roujol, Fleurs de canne, Blonde, Grande Savane, Tambour, Colin, Arnouville, Versailles, Daubin, Saint-Jean, Bellevue, Pérou.

Mais aussi du territoire de Cap Excellence : Jarry, l'Oranger, Budan et Destrellan.

Selon le président du SIAEAG, Ferdy Louisy, les intrus ont grimpé le long du mur. Ils ont pénétré dans la salle de commandes et le laboratoire de cette usine de Moustique, ont fouillé partout : papiers, outils et tests ont été manipulés.

Il y a eu une fouille générale, mais nous n'avons pas perdu, en l'état actuel, de matériel.

Mais, le fait d'avoir grimpé, ils on eu accès au bassin d'eau. Et on ne sait pas si des substances dangereuse pour la santé de la population

Ferdy Louisy, président du SIAEAG