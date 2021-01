Ce qui change dès ce 1er janvier 2021

1er janvier rime, chaque année, avec changements divers, principalement pécuniaires. Et, donc, en ce premier mois de l'année 2021, il est notamment question de baisse de la taxe d’habitation, de revalorisation du SMIC et d'extension des interdictions sur les ustensiles en plastique.

Le 1er janvier 2021 est arrivé avec son lot de changements, comme de coutume. Ils influent, cette année encore, sur notre porte-monnaie, mais aussi sur nos habitudes de consommation.

Faisons le point sur ce qui évolue.

Habitat et logement

20% des ménages français les plus aisés vont voir leur taxe d'habitation diminuer. Ceux qui sont mensualisés bénéficieront d'une baisse de 30%.

En 2023, plus aucun foyer ne sera concerné par cette taxe.

Les aides au logement sont désormais calculées à partir de vos revenus actuels et non plus sur les ressources engrangées deux ans plus tôt.

Le dispositif de rénovation énergétique MaPrimeRénov' est élargi à tous les propriétaires, quelque-soit leurs revenus.

Environnement et consommation

En 2021, l'accent est mis sur l'environnement. Terminés les pailles et autres couverts et gobelets en plastique et en polystyrène ! Ils sont désormais interdits.

Les distributeurs ont six mois pour écouler leurs stocks. Par ailleurs, plus question de distribuer des bouteilles en plastique, lors d'évènements, de la part des entreprises comme des établissements publics.

La publicité papier, sur les véhicules, est également prohibée.

Le malus auto est renforcé. Le seul de déclenchement est abaissé à 133 grammes de CO2 par kilomètre, contre 138 auparavant.

Le malus à l'achat passe de 20.000 à 30.000 euros, pour les véhicules les plus polluants.

Il est aussi question d'apposer un indice de réparabilité sur les produits électriques et électroniques.

Les commerces de gros doivent faire don de leurs invendus.

Et la qualité de l'air sera mesurée à partir d'un nouvel indice.

SMIC

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) est augmenté de 0,99%, pour atteindre les 1.554,58 euros brut par mois, soit une hausse de 15 euros.

Timbre

Comme chaque année, le prix du timbre augmente. Le vert passe de 0,97 à 1,08 euros. Le timbre rouge, quant à lui, coûte dès aujourd'hui 1,06 euros.

Médicaments

Les médicaments homéopathiques ne sont plus du tout remboursés par la Sécurité Sociale. Le remboursement avait déjà été réduit, de 30 à 15%, il y a un an.

Produits pétroliers

Ce changement n'est pas lié au nouvel an, puisque les prix des produits pétroliers sont révisés mensuellement.

Notons tout de même que les prix des carburants, à la pompe, augmentent, en ce mois de janvier :