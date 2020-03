E. Stimpfling •

Jean Luc Bigard a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction de gérer. Pour sa part, Patrice Gilles écope de 8 mois avec sursis, 10 000 euros et 5 ans d’interdiction de gérer.L'épilogue d'une affaire commencée en 2005 lorsque neuf pompistes au chomâge avaient choisi de se regrouper et de relancer l'ancienne station service de Valkanaers à Gourbeyre avec l'aide financière de l'UGTG. Ils créent une SARL, la Sodisca. Prospère au début, elle sera aussi victime de détournements de fonds notamment pour un projet qui ne relevait pas de l'objet de la société.Le rappel de l'affaire : Affaire Valkanaers : Délibéré le 18 février 2020