Danse : après un an à la Scala de Milan, Lenny Terriat bientôt à l'Opéra de Paris

Le jeune danseur classique Lenny Terriat, 13 ans, continue son brillant parcours ! Le Guadeloupéen vient de passer une année très formatrice à la célèbre école La Scala de Milan. Et, en septembre prochain, il débutera une nouvelle aventure, à l'Opéra de Paris. Ce, après quelques jours en famille, dans l’archipel.

Laetitia Broulhet, avec Nadine Fadel •

Il a aujourd’hui 13 ans et Lenny Terriat poursuit sa route, pas à pas, en vue de devenir danseur étoile. Le jeune guadeloupéen vient de passer un an au sein de l’académie de la Scala de Milan, en Italie. Il s’apprête, à la rentrée prochaine, à intégrer la plus prestigieuse école de danse au monde, en France cette fois : l’Opéra de Paris.

C’est donc brillamment qu’il franchit les étapes vers l’excellence, dans son art. Il reste focus sur son objectif.

Je me sens fier d’avoir intégré une école aussi prestigieuse et j’ai hâte de voir ce qui va se passer. Au niveau de la danse, au début, c’était un petit peu difficile, puisqu’ils avaient quand même un bon niveau et, après, j’ai commencé à m’améliorer et ça allait. Lenny Terriat, jeune danseur

En attendant de partir pour la capitale, Lenny Terriat profite de quelques jours parmi les siens, en Guadeloupe. De quoi se ressourcer et faire le plein d’amour.

Il faut bien le dire : son cheminement est aussi semé de sacrifices et d’éloignement, notamment de ses proches. Face à ces difficultés, le garçon doit faire preuve d’une grande force de caractère, de ténacité et d’une maturité qui forcent l’admiration.

En danse, je fais confiance à ses professeurs. Mais, au niveau de son tempérament, cette année a prouvé qu’il est capable d’avoir ce courage et cette volonté pour suivre ce parcours. Oui, j’en suis persuadée. Sandra Legoinha, mère de Lenny Terriat

Même en Guadeloupe, Lenny ne s’éloigne jamais trop longtemps d’une salle de danse ; il est ainsi allé à la rencontre du professeur qui l’a accompagné à ses débuts.

Je suis très fier et très content pour lui, parce que c’est un peu un rêve. Ça reste quand même la meilleure école au monde. C’est comme tous les sports de haut niveau : il faut vraiment un mental. Au-delà des capacités physiques qu’il a (c’est sûr, il a été reconnu parce qu’il est passé aussi par La Scala), maintenant il faut aussi qu’il travaille son mental. Xavier Chasseur, professeur de danse

Sans relâche, donc, Lenny s’entraîne, progresse, afin que ces mois loin des îles de Guadeloupe et des siens soient compensés par la réussite que nous lui souhaitons tous.

