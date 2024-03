Drogue : l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes pratique le "100% contrôle des passagers"

Le dispositif anti-mules est en phase de test depuis le 4 mars dernier, à l’aéroport Pôle Caraïbes. Il est le fruit d’une coopération entre la police nationale et la douane. D’ores et déjà, trois passagers se sont vus refuser l’embarquement par arrêté préfectoral.

Le 100% contrôle des passagers est désormais appliqué à l’aéroport Pôle Caraïbes, sur des vols ciblés au départ de Pointe-à-Pitre. Ce dispositif, mené dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, est en phase de test en Guadeloupe, de même qu’en Martinique, après un déploiement en Guyane. Le transport de drogue entre les Antilles-Guyane et l’Hexagone, via des mules, est un phénomène qui monte en puissante, selon le constat des autorités judiciaires ; d’où la nécessité de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour contrer les trafiquants.

Le dispositif est opérationnel localement depuis le début du mois de mars 2024. Il a donc été lancé en pleine haute saison touristique, durant laquelle l’infrastructure aéroportuaire des Abymes traite jusqu’à six vols quotidiennement, soit environ 2400 voyageurs. Ces derniers, susceptibles de transporter de la cocaïne, sont désormais tous contrôlés, notamment de leur passage devant les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières.

Le fait est que certaines mules (dans le jargon policier : "personnes transportant de la drogue") peuvent transporter in corpore jusqu’à 120 boulettes, soit 1,4 kg de cocaïne.

Depuis le 4 mars, trois passagers se sont vus refuser l’embarquement à destination de Paris. Le résultat est certes encore modeste, mais il permet d’adresser un message aux réseaux de trafiquants.

