Eco-ancrages : la Fondation du patrimoine soutient les actions de l’association Kazarecycle

Parce qu’elles proposent, en Guadeloupe, une solution Ô combien importante de protection des fonds marins, l’association Kazarecycle et la Fondation de la mer, ont obtenu, jeudi, des fonds pour poursuivre leurs actions. Il s’avère que les coraux de l’archipel se meurent et, avec eux, une grande partie de la faune marine.

La Guadeloupe a obtenu, jeudi 8 juin 2023, la plus importante dotation versée dans le cadre du programme "Patrimoine naturel et biodiversité" porté par la Fondation du patrimoine : 100.000 euros. Le projet de la Fondation de la mer et de l’association Kazarecycle, d’immersion d'éco-ancrages dans le but de protéger les fonds marins, a retenu l’attention et séduit la commission décisionnaire.

La nécessité d’agir en urgence

"80% de la barrière corallienne a disparu, en Guadeloupe", souligne la Fondation du patrimoine.

Le fait est que les plaisanciers sont de plus en plus nombreux, à mouiller dans les eaux de l’archipel. Le résultat est sans appel : les herbiers marins et les coraux sont dégradés par les ancres des bateaux, qui raclent les fonds. Le territoire souffre d’une mauvaise gestion des mouillages. Une sensibilisation visant les usagers apparaît aussi nécessaire.

Or, en tant que "4ème pays en termes de surface récifale, derrière l’Australie, l’Indonésie et les Philippines, la France [55.000 km2] a une responsabilité particulière pour la préservation de ces écosystèmes", renchérit la Fondation de la mer.

25% des espèces marines dépendent de ces écosystèmes fragiles. Ainsi, la flore et la faune s’appauvrissent.

Mais cette tendance n’est pas inexorable ; l’inverser reste possible.

"Depuis 5 ans, la mise en place d’éco-mouillages a permis de densifier des herbiers marins dans les zones dégradées et de créer de nouveaux habitats coralliens pour la faune marine", se réjouit la Fondation du patrimoine.

17 lauréats, dont le projet d’éco-récifs de Guadeloupe

Ce sont des blocs de béton, notamment ceux issus des tambours des lave-linge, que Kazarecycle utilise pour créer ses éco-récifs.

"Leur utilité est double : immergés, ils offrent des refuges pour les post-larves et les poissons juvéniles, ainsi qu’un support pour la croissance des coraux et des algues", explique la Fondation du patrimoine.

Les éco-mouillages abritent les post-larves et les poissons juvéniles et offent un support pour la croissance des coraux et des algues. • ©kazarecycle

Et ces blocs servent de point d’amarrage aux bateaux, dont les occupants n’ont plus à lâcher leurs ancres ravageuses dans l’eau.

Deux actions sont envisagées, entre 2023 et 2025 : 200 éco-récifs seront immergés dans des zones à protéger et 12 opérations de nettoyage des fonds marins seront menées.

Ce n’est pas la première fois que Kazarecycle est suivie par des financeurs pour poursuivre son action. En février 2019, par exemple, l’association avait obtenu un prix décerné par la fondation La France s’Engage, présidée par François Hollande.

Kazarecycle, c’est aussi un Atelier chantier d’insertion, qui propose des solutions d’insertion à des publics qui peinent à trouver un emploi.