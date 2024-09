Employé municipal guadeloupéen tué à Grenoble : on en sait plus sur le suspect recherché

L'homme soupçonné du meurtre d'un employé municipal guadeloupéen de Grenoble, toujours recherché, avait été interdit de détenir une arme à l'issue d'un procès pour violences, a déclaré ce mardi le procureur Eric Vaillant. L'homme de 25 ans avait été jugé en août 2023 et condamné à quatre mois de prison.

On en sait plus désormais sur le suspect recherché pour le meurtre de l'employé municipal guadeloupéen de Grenoble. Cet homme de 25 ans, bien connus des services de la police grenobloise et de la justice pour "vols, violences et trafics de stupéfiants", était incarcéré à la maison d'arrêt de Varces (Isère) en juin 2023 quand il avait roué de coups, avec cinq codétenus, un autre prisonnier. Celui-ci avait failli perdre un œil, selon le quotidien régional du Dauphiné Libéré.

Le suspect avait une interdiction de port d'arme

Jugé en août 2023 pour ces violences, il avait écopé d'une peine de quatre mois de prison assortie d'une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. Une semaine après son retour en prison, il avait été impliqué dans de nouvelles violences, pour lesquelles il devait être jugé le 3 octobre prochain. Il est soupçonné d'avoir tiré dimanche matin sur un agent municipal qui voulait l'empêcher de prendre la fuite après un accident de circulation. Lilian Dejean, agent de propreté âgé de 49 ans, est mort, atteint de deux balles au thorax.

Les recherches se poursuivent

Depuis, la police a mené plusieurs perquisitions, notamment à Saint-Martin-d'Hères dans la banlieue de Grenoble, où le suspect était domicilié. Aucune garde à vue n'a été réalisée, selon le parquet.

La ville de Grenoble et ses collègues, sous le choc, ont rendu lundi plusieurs hommages à Lilian Dejean.