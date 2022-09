Ethéphon : les producteurs de bananes respectueux des règles paient les pots cassés, alors que les ventes baissent

La banane, très nutritive et riche (en antioxydants, fibres, potassium, minéraux...), était jusqu’ici le fruit le plus consommé en Guadeloupe. Mais est-ce toujours le cas ?

Depuis l’ouverture d’enquêtes, d’abord en Martinique, puis en Guadeloupe, suite à la découverte d’un usage frauduleux de l’Ethéphon pour accélérer la maturation et la coloration des bananes plantains, certains consommateurs les boudent.

Les producteurs et les revendeurs ont en effet constaté un impact des récents évènements, sur les ventes. Après l’affaire Chlordécone, le dossier Ethéphon engendre de la suspicion ; on s’interroge, quant à ce qui semble être un nouveau scandale sanitaire, dans les Antilles françaises.

Les consommateurs, dont beaucoup subissent encore les conséquences de l’utilisation de la molécule chlordécone dans l’archipel, ne savent plus à quel Saint se vouer. Quelques-uns, qui ont la chance d’avoir des bananiers chez eux, se contentent de leur propre production ; la confiance est pour l’instant rompue avec les professionnels. Ils réclament davantage de contrôles, sur les marchés notamment, pour en finir avec des pratiques interdites qui ont pourtant cours, faute de garde-fous suffisants, de leur point de vue.

C’est le cas de cette cliente :

Je viens sur le marché pour acheter des produits que je n’ai pas chez moi. Mais, il est hors de question que j’achète des bananes avec des produits chimiques, alors que j’ai toujours des problèmes avec le Chlordécone ! Je plante et je mange les bananes que je plante chez moi ou provenant de personnes que je connais ! Parce qu’ils font comme s’ils découvrent le problème, alors que c’est pratique de longue date, l’utilisation du produit, pas seulement en Martinique, mais en Guadeloupe aussi ! Arrêtons avec ça ! Il faut qu’il y ait davantage de contrôles alimentaires, parce qu’auparavant, il y en avait plus. Maintenant, tout le monde fait ce qu’il veut !

Sur les marchés, les revendeurs ont du mal à écouler leurs bananes. Même les produits dérivés, à base du fruit, comme les « papitas haïtiens » (chips de bananes), trouvent de moins en moins preneurs, depuis deux semaines, selon les marchands que nous avons rencontrés. Idem, pour la banane dessert qui, pourtant, ne serait pas concernée par l’Ethéphon.

Faute d’acheteurs sur les étals, les commandent sont en baisse chez les producteurs.

Ces professionnels veulent rassurer les consommateurs.

C’est le cas de Tino Damba, exploitant agricole, producteur de bananes, à Capesterre-Belle-Eau, qui estime que les journalistes ont fait mauvaise presse à la profession :

Tino Damba se félicite de fonctionner avec une murisserie professionnelle, sur place. Malgré tout, son exploitation subit les conséquences de l’affaire en cours, puisque ses clients vendent moitié moins qu’avant. L’homme est en colère :

Moi, je mûris et je vends sur place. J’ai des grossistes qui viennent chercher et, aujourd’hui, ils vendent moins de 50% de ce qu’ils avaient l’habitude de vendre tous les jours ! C’est grave ! On cherche toujours à faire du tort à une profession qui n’a rien fait à personne ! La plantain ne se vend plus, pourtant il y a des producteurs qui mûrissent la plantain de manière professionnelle. La banane dessert « Cavendish » ne se vend plus. On a 50% de perte !