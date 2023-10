Fermeture partielle de la RD6 : un calvaire pour les Vieux-Fortains

©Lydia Querin (Guadeloupe La 1ère) - Images et interviews de Gérard Loiseau

Fermeture de la route de Rivière Sens : un calvaire pour les Vieux-Fortains • ©Lydia Querin (Guadeloupe La 1ère) - Images et interviews de Gérard Loiseau

Partager :

Depuis plusieurs jours, la route départementale 6 n’est ouverte qu’en journée, entre Vieux-Fort et Gourbeyre. La faute aux intempéries et, surtout, aux dizaines de milliers de tonnes alluvions descendues de la carrière qui surplombe le site. La fermeture de cet axe stratégique pénalise fortement les Vieux-Fortins. Ces derniers demandent des comptes au patron des Sablières de Gourbeyre et à la DEAL. Une réunion s’est tenue en mairie, vendredi.

Lydia Quérin, avec Nadine Fadel •

La coupe est pleine, pour les habitants de Vieux-Fort. Ils sont pénalisés par l’actuelle fermeture de la route départementale 6 (RD6) entre 20h00 et 6h00 du matin ; cela dure depuis plusieurs jours.

Les travaux de déblaiement et de sécurisation des voies se poursuivent sur place. Rivière Sens : les travaux de déblaiement et de sécurisation des voies de la RD 6 se poursuivent - 10/2023. • ©Gérard Loiseau Le fait est que cette situation récurrente. Elle est à déplorer après chaque épisode de fortes averses, comme cela a été le cas lors des passages en Guadeloupe de la tempête Philippe (nuit du 2 au 3 octobre 2023), de l’ouragan Tammy (week-end des 21 et 22 octobre 2023), puis encore des pluies diluviennes de la fin de semaine dernière.

Des dizaines de milliers de tonnes alluvions, principalement du sable, se déversent sur cette route, qui rallie la commune de Gourbeyre et est un itinéraire très fréquenté par ceux qui se rendent à Basse-Terre. Ces matériaux descendent de la carrière qui surplombe le secteur de Rivière Sens. L’axe est alors obstrué et, donc, impraticable. C’est pourquoi les Vieux-Fortins se tournent vers l’exploitant de la société Sablières de Guadeloupe Exploitation, afin qu’il rende des comptes et mette fin à ses coûteuses nuisances. L’impact est tant environnemental, qu’économique.

Ils attendant aussi de la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) qu’elle joue son rôle, pour mettre de l’ordre dans tout cela. La population était conviée à une réunion à l’hôtel de ville, vendredi (27 octobre 2023). Rencontre à laquelle devaient aussi participer les acteurs de ce dossier : les Sablières et la DEAL (dont les dirigeants étaient en visioconférence), la mairie, le Département, ou encore le syndicat mixte Routes de Guadeloupe.

L’occasion pour les usagers d’exprimer leur colère. Mais celle-ci n’a pas été apaisée par les réponses apportées. REPORTAGE/

Reporteur : Lydia Quérin

Images de Gérard Loiseau

Monteur : Marius Avril

Mixage : Teddy Artis À LIRE AUSSI/ 90.000 m3 de sable à Rivière Sens : à qui la faute ? – 09/10/2023.

Travaux sur la RD6, entre Gourbeyre et Vieux-Fort : plusieurs dizaines de milliers de tonnes de sable à déblayer – 06/10/2023.

Partager :