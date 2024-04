Couvre-feu : le Tribunal administratif rejette la requête en référé de suspension du LKP

Partager :

Le couvre-feu est maintenu, à Pointe-à-Pitre et aux Abymes. Le Tribunal administratif juge cette mesure justifiée et adaptée et, donc, rejette la demande de suspension du Lakou LKP.

Le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête en référé-liberté du Lakou Liyannaj Kont Pwofitasyon (Lakou LKP), qui demandait la suspension de l’arrêté préfectoral du 20 avril 2024 instituant un couvre-feu pour les mineurs dans plusieurs quartiers des Abymes et de Pointe-à-Pitre, pour un mois renouvelable, de 20h00 à 5h00.

Cette mesure a été appliquée dès lundi dernier (22 avril 2024) et la demande en référé a été traitée mercredi, par le juge. À LIRE AUSSI : Décision du tribunal administratif attendue demain, suite à la demande du LKP de suspension de l’arrêté instaurant le couvre-feu – 24/04/2024 Le magistrat a considéré qu’il n’y avait "aucune atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir des mineurs et que l’arrêté querellé était nécessaire, adapté et proportionné compte tenu des chiffres de la délinquance des mineurs, en nette augmentation dans les quartiers concernés, notamment entre 20h et 5h du matin, où sont commis plus de 40 % des actes de violence des mineurs". Le juge ne retient pas l’argument des demandeurs selon lequel, par l’arrêté contesté, l’Etat privilégie une politique répressive, plutôt que des méthodes pédagogiques.

Partager :