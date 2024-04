La famille de Cédric Cornet dépose plainte pour assassinat

Dans un communiqué l'avocat de la famille de l'ancien maire du Gosier, Freddy Brillon, a annoncé le dépôt d'une plainte du chef d'assassinat.

Dans un communiqué en date du 2 avril 2024, l'avocat Freddy Brillon, a annoncé qu'une plainte du chef d'assassinat a été déposée par la famille de Cédric Cornet ce jour.

Un décès planifié, organisé puis exécuté

Le 21 mars dernier aux environs de 18h30, le corps du maire du Gosier a en effet été découvert sans vie à son domicile. Selon l'avocat, "le recollement des éléments portés à notre connaissance laisse à penser que le décès de Monsieur Cédric Cornet a pu être planifié, organisé puis exécuté". Maître Brillon conclut son communiqué par cette interrogation : "Reste à savoir à qui profite cette disparition."

À qui profite cette disparition ?

Selon nos informations, avant de publier ce communiqué, l'avocat et la famille de Cédric Cornet ont rencontré la Procureure de la République, Caroline Calbo, qui avait classé l'affaire suite aux conclusions de l'autopsie, révélées dès le lendemain du décès de l'ancien maire du Gosier. Conclusions, qui allaient dans le sens d'une mort accidentelle par asphyxie. Dès le classement du dossier, l'avocat et la famille avaient émis des doutes sur ces conclusions et avaient demandé une nouvelle expertise.

On écoute l'interview de Maître Freddy Brillon réalisée par Eric Stimpfling :

