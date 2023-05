Blaise Mornal , maire de Petit Canal victime d'une agression

Cette agression serait du fait d'une riveraine mécontente quant à l'utilisation d'un terrain dont elle revendique la propriété. Un policier municipal a été blessé durant les faits. L'auteure de cette agression a immédiatement été placée en garde à vue

FJO. avec E. Stimpfling •

L'émotion est vive en ce moment dans la commune du nord de la Grande Terre après l'agression subie par le maire, Blaise Mornal.

Les faits qui se sont déroulés durant la matinée de ce vendredi sont les suivants : Alors qu'il se rendait sur le site du port de pêche de Petit Canal où se prépare les manifestations du 27 mai, Blaise Mornal a été pris à partie violemment par deux riveraines, une mère et sa fille, mécontentes de l'occupation d'un terrain qu'elles revendiquent comme leur et sur lequel le maire a autorisé l'installation de tentes en vue d'une manifestation ce week-end.

Elles ont tenté à plusieurs reprises de le saisir et, n'y arrivant pas car empéchées par les policiers municipaux présents sur les lieusx, l'une d'entre elles s'est saisie d'une grosse pierre et l'a projeté en direction du maire qui avait entre temps regagné son véhicule. Elle a ainsi brisé la lunette arrière de la voiture.

Les deux femmes ont alors tenté d'extraire le maire du véhicule. Les policiers municipaux se sont alors interposés pour protéger le chef d'édilité.

Outre le maire, l'agression a aussi fait une autre victime, un policier municipal qui se trouvait sur les lieux.

L'émoi est d'autant plus important que, en un mois, c'est la seconde agression subie par un maire du nord Grande Terre. La précédente concernait le maire de Morne-à'l'Eau, Jean Bardail avait été jeté à l'eau à Vieux Bourg le 29 avril dernier alors qu'ils demanait à un groupe de jeunes de faire preuve de civilité.

Si les deux affaires ne sont pas liées, elles dénotent en tout cas, à l'instar de tous les faits similaires dénombrés dans l'Hexagone, un climat de défiance à l'égard des élus qui se propage un peu partout en France.

Blaise Mornal a immédiatement porté plainte contre ses agresseurs auprès de la gendarmerie de Port Louis..