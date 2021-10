Jean-Pierre Landi, ancien magistrat de la CRC, condamné à 8 ans de prison, pour viols aggravés

Les jurés des Assises de Basse-Terre ont été plus cléments que l'avocate générale, qui avait requis 10 à 12 ans de réclusion criminelle, avec un suivi socio-judiciaire de 5 ans, à la sortie. Jean-Pierre Landi est condamné à 8 ans de prison, pour avoir violé ses belles-filles, entre 2010 et 2017.

Eric Stimpfling, avec Nadine Fadel •

Il a fallu deux heures et trente minutes aux jurés pour trancher, dans l'affaire Landi, ce jeudi 21 octobre 2021.

La cour d'Assises de la Guadeloupe, à Basse-Terre, condamnent Jean-Pierre Landi, ancien haut fonctionnaire, à 8 ans de réclusion criminelle, 5 ans de suivi médico-psychologique et à son inscription au fichier national des délinquants sexuels.

L'homme a donc été reconnu coupable de viols aggravés, sur des mineures de moins de 15 ans, par une personne ayant autorité sur les victimes.

Il est placé sous mandat de dépôt, ce qui signifie qu'il dormira en prison, dès ce soir. Cela, même s'il dispose de 10 jours, pour faire appel, s'il le désire.

A l'énoncé du verdict, à 21h30, il n'y a pas eu un mot, dans la salle d'audience.

La décision des six membres du jury, majoritairement des femmes, est plus clémente que les réquisitions de l'avocate générale, Elodie Rouchouse, qui avait demandé, quelques heures plus tôt, une peine de 10 à 12 ans de réclusion criminelle, avec un suivi socio-judiciaire de 5 ans, à la sortie.

C'est à ses belles-filles que l'ex-magistrat de la Cour régionale des comptes (CRC) s'en est pris, durant sept ans, de 2010 à 2017.

A noter, dans cette affaire, l'extrême courage des deux jeunes victimes, qui ont refusé le huis clos, conscientes que la honte ne doit pas être dans leur camp, mais bien dans celui de leur agresseur. Elles se sont dévoilées au grand jour et ont témoigné, soutenues par leur mère.