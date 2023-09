Jour de rentrée sur les campus de l'Université des Antilles pour les nouveaux étudiants

Partager :

Aprés la rentrée ce lundi des élèves du 1er et du second degrés, place à la journée d'accueil des nouveaux étudiants sur les différents sites de l'Université des Antilles. L'ensemble des équipes pédagogiques et administratives s'est mobilisé pour que ces premières années puissent se familiariser avec leur nouvel environnement..

FJO. avec L. Broulhet et D. Quérin •

Comme chaque année l'Université des Antilles a mis les petits plats dans les grands pour accueillir les nouveaux étudiants. Tout a été pensé pour informer et accompagner ces primo entrants, comme on les appelle, dans leur tout nouvel environnement. Rentrée universitaire sur le Campus de Fouillole • ©D. Quérin Tout a commencé par un grand rassemblement dans les différents amphithéâtres des deux campus en Guadeloupe au cours duquel les représentants des différents services de l'université lors de leur prise de parole ont livré toute une mine d'informations nécessaires pour le cursus de chaque étudiant précisément pour bien aborder cette année universitaire dès la rentrée. MURIEL COMBET DIRECTRICE DE LA DIVISIONDE LA SCOLARITE DE L UNIVERSITE DES ANTILLES • ©D. Quérin Il y a eu également des guides, d'anciens étudiants, des tuteurs, qui ont été là tout au long de la matinée pour orienter les nouveaux pour leur donner des astuces et des conseils. ©Guadeloupe Et la nouveauté c'était surtout les voiturettes électriques qui ont circulé un peu partout sur le campus de Fouillole pour permettre à ses primo entrants de prendre immédiatement leurs marques, de reconnaître les différents bâtiments et de se familiariser à ce campus. ©Guadeloupe Une année universitaire que l'Université des Antilles abord avec optimisme. Elle peut dès cette année offrir aux étudiants qui la choisissent de nouveaux enseignements et de nouveaux niveaux d'études, leur permettant ainsi d'accomplir s'ils le souhaitent tout leur cursus aux Antilles. MURIEL COMBET DIRECTRICE DE LA DIVISIONDE LA SCOLARITE DE L UNIVERSITE DES ANTILLES • ©D. Quérin Mais ce matin, il s'agissait surtout de créer les conditions et l'ambiance qui favoriseront l'intégration des 1600 nouveaux étudiants inscrits à Fouillole et à Saint Claude pour cette année universitaire 2023/2024.

