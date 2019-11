Une journée pour faire le point sur la lutte contre les violences faites aux femmes en Guadeloupe

Les violences faites aux femmes sont massives et elles n’épargnent aucun milieu, aucun territoire, aucune génération. En Guadeloupe, elle demeure un important problème de société. D'où la nécessité des mesures prévues par le Grenelle des violences conjugales

Une mobilisation générale motivée par le Grenelle des violences conjugales

Selon les services de police et de gendarmerie en Guadeloupe, sur les dix premiers mois de l’année, le nombre de femmes victimes de violences, dans et hors du cadre familial, s’élève à 1 941, ce qui représente une augmentation de 9,5 % par rapport à 2018 sur la même période. Ces chiffres se déclinent comme suit :> 1138 femmes ont été victimes de violences physiques, contre 1090 en 2018 sur la même période ;> 543 femmes ont fait l’objet de menaces ou chantages contre 452 en 2018 ;> 8 femmes ont été séquestrées en 2019 contre 3 en 2018 ;> 53 femmes majeures ont été victimes de viols contre 47 en 2018 ;> 68 viols ont été perpétrés sur des mineures contre 57 en 2018 sur la même période ;> 47 cas de harcèlements sexuels et autres agressions sexuels ont été enregistrés contre des femmes majeures contre 50 en 2018; 80 harcèlements sexuels et autres agressions sexuels contre des mineures, contre 66 en 2018 ;> Il y a eu 4 tentatives d’homicide à l’encontre des femmes enregistrées sur les dix premiers mois de l’année et 8 en 2018 à la même période.Le Grenelle des violences conjugales, lancé par le Gouvernement le 3 septembre 2019, a été l’occasion de mobiliser la société toute entière et rappeler l’existence du, numéro d’écoute national, anonyme et gratuit, destiné aux femmes victimes de violences et à leur entourage.En Guadeloupe, le préfet de Région Philippe Gustin, et Jean-Luc Lennon, le procureur de la République de Basse-Terre, ont réunit le 16 septembre dernier le comité local d’aide aux victimes (CLAV) avec les acteurs de terrain, les services publics, les associations et les familles de victimes de violences conjugales.Une rencontre qui a permis de faire l’état des lieux des initiatives déjà menées au niveau départemental et de dégager un plan d’actions régional avec des projets concrets pour lutter encore plus efficacement contre les violences conjugalesEnfin, rappelons aussi la journée "jou la sa sé tan nou" organisée jeudi dernier par la Caisse d'Allocations Familiales à Wonche Baie-Mahault et qui aura permis de sensibiliser les familles à tous les signes précurseurs de la violence conjugales( VOIR : Des signes précurseurs pour prévenir la violence conjugale VOIR AUSSI : Le programme des manifestations organisées en Guadeloupe dans le cadre de cette journée internationale de lutte contre les violences faîtes aux femmes

