Justice : reprise du procès de Maître Patrice Tacita

Direction la Martinique pour la suite du procès de Maître Patrice Tacita. L'avocat Pointois est poursuivi pour fraude fiscale et sociale. Ce rendez-vous Foyalais a été l'occasion pour la défense de réclamer une réduction de la sanction précédemment envisagée par le tribunal. L'argument de Maître Philippe Edmond-Mariette a porté sur une affaire impliquant un préfet qui continue d'exercer après une affaire similaire.

En 2018, Patrice Tacita fait l’objet d‘une vérification de comptabilité par l’administration fiscale. Comme le veut la procédure, le contrôle porte sur les trois dernières années, de 2015 à 2017. Contrôles qui vont donner lieu dans un premier temps à des rectifications conséquentes, plus de 500 000 euros et au dépôt d’une plainte pour fraude fiscale auprès du Parquet de Pointe-à-Pitre.

Les investigations vont, cette fois, porter sur la période allant de 2013 à 2019 et elles vont dévoiler des pratiques pour le moins curieuses. Ainsi, Patrice Tacita se voit reprocher de s’être frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement de l’impôt sur le revenu, de la TVA, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière, et ce pendant sept années consécutives.

Poursuivi pour fraude fiscale et sociale

Les investigations vont également mettre à jour une fraude sociale commise entre le 12 novembre 2018 et le 31 décembre 2019. Patrice Tacita se voit reproché d’avoir « retenu indument par devers lui, la contribution précomptée de ses salariées aux assurances sociales ».

Pour rappel, dans ce procès, Maître Patrice Tacita joue gros. L’avocat pourrait se voir suspendu du barreau.

En effet, le procureur de la République de Fort-de-France a requis 18 mois de prison avec sursis, 5 ans d’interdiction d’exercer, la confiscation de sa maison et le paiement des droits et pénalités dues au Trésor Public.

