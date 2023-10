La Guadeloupe et la Martinique passent en phase épidémique de Bronchiolite

Ces dernières semaines on constate une nette augmentation des passages aux urgences et du taux de positivité des tests. Maladie respiratoire qui affecte essentiellement les bébés, la bronchiolite est généralement sans gravité. Un traitement préventif, le beyfortus, est disponible en maternité.

FJO. •

Durant la première semaine de novembre, les constats faits par Santé Publique France soulignent que "les indicateurs syndromiques en médecine de ville et en

milieu hospitalier continuaient à augmenter pour la bronchiolite chez les enfants de moins

de 2 ans avec le passage en phase épidémique de l’Île-de-France, de la Guadeloupe et de la Martinique.

. • ©Santé Publique France

Pour Santé Publique France, les augmentations sont comparables à celles observées les deux années antérieures à la même période, et qui se traduit par un démarrage à nouveau précoce de l’activité liée à la bronchiolite.

En effet, durant l'épidémie du Covid et du fait de l'isolement et des mesures de protection sanitaire, la bronchiolite avait alors marqué le pas. Mais dès l'assouplissement des mesures barrières, les cas de bronchiolite se sont multipliés.

De plus, d’autres virus susceptibles d’induire des bronchiolites circulent actuellement, et en particulier les rhinovirus.

. • ©Créapharma

Il faut savoir que la bronchiolite est une infection respiratoire des petites bronches liée à un virus très répandu en automne et en hiver. Elle touche principalement les enfants de moins de 2 ans. Souvent bégnine, elle guérit souvent spontanément après 5 à 10 jours. Elle se manifeste généralement par un rhume (écoulement nasal, avec ou sans fièvre) et une toux pouvant s’accompagner de gêne respiratoire et d’une respiration rapide et sifflante.



Depuis le 15 septembre un nouveau traitement préventif est en vente

Un nouveau traitement préventif est disponible. Le beyfortus est essentiellement destiné aux nourrissons de moins d’un an (y-compris aux nouveau-nés), il empêche le virus à l’origine de la bronchiolite d’infecter l’organisme en quelques jours après l’injection.

Il repose sur la technologie des anticorps, c’est-à-dire que l’on donne à l’organisme les outils pour se défendre, et est efficace sur plusieurs mois (à la différence de la vaccination qui présente la maladie à l’organisme pour l’entraîner à se défendre seul).

Ce traitement peut être délivré sans facturation aux patients, sur ordonnance, en établissement de santé et en pharmacie de ville.