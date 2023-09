Le "Père fondateur du cinéma antillais" Christian Lara s’est éteint à l’âge de 84 ans

C’est au CHU de La Meynard, en Martinique, que le cinéaste guadeloupéen Christian Lara a rendu son dernier souffle, samedi soir. Ce, après avoir offert au monde du 7ème art plus d’une vingtaine de longs métrages, dont le dernier né, en cours de réalisation, "L’Homme au Bâton".

Guadeloupe La 1ère •

Le cinéaste Guadeloupéen Christian Lara s’est éteint au Centre hospitalier universitaire (CHU) de La Meynard, en Martinique, hier soir (samedi 9 septembre 2023), en début de soirée. Celui qui était considéré comme le "père fondateur du cinéma antillais" avait 84 ans ; il était né à la rue Baudot, à Basse-Terre en 1939.

Amoureux du 7ème art, en plus de 50 ans de carrière, Christian Lara a tour à tour, ou tout à la fois, œuvré comme réalisateur, scénariste, cadreur et producteur ; on le disait aussi pionnier dans l’histoire des réalisateurs noirs.

Malgré l’éloignement, il est toujours resté attaché à sa terre natale.

Sans rêves, il n’y a pas de films. Sans rêves, il n’y a pas de créateurs. J’ai toujours aimé mon île. Quand je l’ai quittée, au début de mon adolescence, pour suivre mon père muté en Afrique, j’ai emporté un peu de la terre de la Guadeloupe. Pourquoi ? Je n’en savais rien. Mais au fur et à mesure de mon véritable exil, cet amour ne s’est jamais atténué. Christian Lara, cinéaste guadeloupéen (25/01/1939 - 09/09/2023)

Il travaillait actuellement, en tant que réalisateur et coproducteur, sur la production du long-métrage "L’homme au bâton" ; un film inspiré du roman éponyme d’Ernest Pépin, dont nous avions suivi le tournage en mai dernier, en Guadeloupe et que Christian Lara a mué en "légende créole".

Journaliste à ses débuts (il a notamment travaillé au Figaro), il a réalisé plus d’une vingtaine de longs métrages ayant pour théâtre les Antilles, mais aussi l’Hexagone, l’Europe, ou encore l’Afrique. En voici la liste :

2023 : "L’Homme au bâton, une légende créole" (Guadeloupe) ;

2020 : "AL" (Marie Galante) ;

2018-2019 : "Yafa le pardon" (Paris) ;

2017-2018 : "Un été en Provence" (Provence) ;

2016-2018 : "Esclave et courtisane" (France/Côte d’Ivoire) ;

2015-2018 : "The Legend" (Polynésie / Suisse) ;

2010-2018 : "Héritage perdu" (Gabon / Cameroun) ;

2015: "Intimity" (Provence) ;

2014 : "Le Mystère Joséphine" (Martinique) ;

2014 : "Pani pwoblèm" (Saint Martin) ;

2011 : "Tout est encore possible" (Bourgogne-Martinique) ;

2004 : "Cracking Up" (Sainte Lucie) ;

2003 : "2 ou 3 choses d’elles" fiction TV (Guadeloupe) ;

2003 : "1802 : l’épopée guadeloupéenne" (Guadeloupe) ;

2000 : "Papa, est-ce que je peux venir mourir à la maison ?" (Sainte Lucie) ;

1998 : "Sucre amer" (France / Canada) ;

1991 : "Une sacrée Chabine" (Martinique) ;

1988 : "Black" (Sénégal / Tunisie) ;

1983 : "Adieu foulard" (Guadeloupe) ;

1981 : "La Fête des mères" (Occitanie) ;

1980 : "Vivre ou mourir" (Guadeloupe) ;

1979 : "Mamito" (Guadeloupe) ;

1979 : "Chap’la" (Guadeloupe) ;

1978 : "Coco-La-Fleur, candidat" (Guadeloupe) ;

1978 : "Un amour de sable" (Belle île en mer) ;

1973 : "Jeu de dames" (Belle île en mer).

Lors de la 21ème édition du Pan African Film Festival de Los Angeles, un vibrant hommage lui avait été rendu, en 2013 ; il s'était alors vu décerner le "Pioneering Filmmaker Award" pour l'ensemble de sa carrière (un moment à revoir ci-dessous) :

Son début de carrière, dans le cinéma a été marqué par des productions plus alimentaires, teinté d'érotisme. C'est au fil de son parcours, en se faisant un nom, qu'il a cherché à permettre à la diaspora de se montrer et de se voir.

Son œuvre est riche, puisqu'il est passé du divertissement, aux messages revendicatifs, en passant par la politique et l'histoire.