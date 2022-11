Les Guadeloupéens soutiennent leurs livreurs de pains traditionnels

Une mobilisation avait lieu ce samedi matin à Pigeon Bouillante pour protester contre la confiscation du véhicule d'un livreur de pain accusé de "nuisance sonore" par les habitants d'une résidence de la commune. Pour les participants à cette mobilisation, il s'agissait de défendre avec force les us et coutumes de la Guadeloupe

Ils sont nombreux à avoir décidé de converger vers la commune de Bouillante pour rejoindre tous ceux qui, sur place, ont tenu à exprimer leur soutien à un livreur de pain privé de son véhicule à la suite d'une plainte formulée contre lui. Motif : ses avertisseurs sonores pour prévenir ses clients de son passage, dérangent les habitants d'une résidence de Bouillante. Ces derniers ont même formulé une plainte contre lui qui a entraîné la saisie du véhicule par la gendarmerie, le privant ainsi de son instrument de travail.

Manifestation de soutien au livreur de pain de Bouillante

Un fait qui est loin d'être le premier du genre puisque, depuis quelques années, ces habitudes traditionnelles qui font partie de la vie locale en Guadeloupe, sont souvent critiquées par ceux qui n'y sont pas habitués et qui n'y voient que des sources de nuisances à leur sérénité et au bien-vivre ensemble.

Mais cette fois, derrière cette nouvelle affaire, il y a aussi un différend sur un conflit de terrain qui alimente l'antagonisme entre le plaignant et le livreur de pain. Un différend qui pourrait expliquer le paroxysme atteint par cet imbroglio de voisinage.

Dans cette même commune de Bouillante, au mois de janvier 2021, un livreur de pain s'était déjà retrouvé dans le collimateur des résidents d'un quartier de la commune, un fait qui avait déjà soulevé de nombreuses protestations à travers toute la Guadeloupe.

Bien loin d'être un simple affrontement entre traditions et modernités, il s'agit beaucoup plus d'une confrontation culturelle qui n'a pas de couleur ou d'origine, et qui remet en question les fondements du bien-vivre ensemble guadeloupéen.

Les exemples ne manquent pas puisque, outre les livreurs de pains, les coups de boutoirs contre les combats de coq où le procès contre la proximité d'un temple hindou avec une habitation, sont là pour faire trembler ce modèle traditionnel guadeloupéen et provoquer tous les mouvements de ceux qui comptent bien le défendre coute que coute.

De grandes forêts socio-culturelles qui cachent quelquefois les petits arbustes des simples querelles de voisinage.