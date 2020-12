Les ressortissants Haïtiens ont été expulsés de la Guadeloupe ce mercredi matin.

Il n'y aura pas eu de miracle ni de clémence de la justice. Après l'avis rendu par le tribunal administratif hier qui rejettait tous les recours formulés, la mesure a été appliquée à l'aube de ce mercredi. La Cour Européenne de Justice a cependant été sollicitée sur cette affaire

FJO. avec A. Houda et L. Gaydu •

C'est dans un anonymat presque total que les ressortissants Haïtiens menacés d'expulsion ont été acheminés du Centre de rétention jusqu'à l'aéroport ce mercredi matin, avant d'être embarqués pour Haïti dans l'avion charter prévu à cet effet par la Préfecture.Peut-être surprises par la rapidité de l'application de cette décision, les associations qui s'étaient mobilisées pour eux n'étaient pas présentes ce matin à l'aéroport.S'attendant d'ailleurs à quelques remous, les forces de l'ordre s'étaient organisées au préalable pour que les choses se passent discrètement.Mais tout cela n'aura pas été nécessaire. Le Tribunal Administratif ayant rendu son avis hier soir, confirmant la légalité de la décision du préfet, les autorités ont immédiatement procédé à l'expulsion.

Avis du Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Me Prisque Navin membre du collectif d'avocats



De nouveaux recours en perspectives

Pour autant, les associations et autres organisations ne désarment pas. A la suite de la publication de l'avis du Tribunal Administratif, la Coordination haïtienne Tet Kolé et l'UGTG ont immédiatement réagi. Tous comptent utiliser tous les recours possibles pour annuler la décision du préfet de la Guadeloupe et celle du Tribunal Administratif de Basse-Terre qui la confirme

Communiqué Têt Kolé

Johnny Désir, Pdt Coordination haïtienne Têt Kolé

Réaction UGTG

Pour sa part, la Cimade, La Cimade (à l'origine acronyme de Comité inter-mouvements auprès des évacués) comptent elle aussi poursuivre son action pour le retour des ressortissants expulsés