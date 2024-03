Lourd bilan pour deux nouveaux accidents : un motard tué et trois autres grièvement blessés

Le week-end pascal est une nouvelle fois endeuillé. Un motard de 19 ans est mort dans un accident de la circulation, la nuit dernière, à Lamentin. Trois jeunes hommes qui, eux aussi, circulaient en deux-roues, sont hospitalisés dans un état grave, après un carambolage survenu à Goyave.

Deux nouveaux accidents graves ont eu lieu durant la nuit dernière, du samedi 30 au dimanche 31 mars 2024.

Trois blessés graves dans un carambolage à Goyave

Ce dimanche de Pâque a bien mal commencé : les sapeurs-pompiers ont été alertés à 00h31 pour un carambolage survenu sur la Route nationale 1, avant le rond-point de Fort-île, à Goyave. Deux motos et trois voitures étaient impliquées. Le bilan humain fait état de trois blessés graves et cinq blessés légers.

Trois hommes respectivement âgés de 26, 31 et 33 ans, conducteurs et passager des deux-roues, ont été médicalisés par le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), avant leur transport au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG), dans un état grave.

Les cinq autres victimes, occupants des trois voitures, ont refusé leur prise en charge et ont, donc, été laissés sur place ; il s’agit de trois femmes de 39, 43 et 66 ans, ainsi que de deux hommes de 44 et 55 ans.

Durant l’intervention des secours, la circulation était bloquée dans les deux sens, provoquant un important embouteillage, alors que le festival Karukéra One Love se tenait à quelques kilomètres de là, sur la plage de Roseau, à Capesterre-Belle-Eau.

Décès d’un motard à Lamentin

Un garçon de 19 ans a perdu la vie, peu avant 23h00, hier soir (samedi 30 mars 2024). Il circulait sur une moto de grosse cylindrée, quand il a violemment percuté un poteau, sur la route de Routa, à Lamentin. Aucun autre véhicule ne semble impliqué dans cet accident.

Les secours ont tenté de ranimer la victime, en vain. Son décès a été déclaré par le médecin du SMUR.

L’homme a été laissé à la charge des Forces de l’ordre et des pompes funèbres.

Sa mère était également sur place ; choquée, elle a été vue par le SMUR.

"La liste s’allonge"

Hier, nous signalions déjà le décès d’un homme de 68 ans à Capesterre-Belle-Eau et le fait que quatre personnes (deux adolescents et deux femmes d’une trentaine d’années) aient été grièvement blessées dans des accidents de la circulation, aux Abymes et à Saint-François.

À LIRE AUSSI : Week-end pascal : déjà 4 accidents, 1 décès et 4 blessés graves – 30/03/2024.

"Le bilan s’élève déjà à 13 morts depuis le début de l’année, sur les routes de Guadeloupe", indique la gendarmerie, en ce dimanche de Pâques.

"La liste s’allonge", déplore le directeur du SDIS.

Une fois de plus, appelons chaque usager de la route à la plus grande prudence, afin qu’aucune autre famille ne soit endeuillée.