Migrants haïtiens : nouvelle zone d’attente, avant le traitement du dossier par le tribunal administratif

Les 30 migrants haïtiens interceptés au large de Bouillante mardi matin (14 mai 2024) ont passé leur deuxième nuit en Guadeloupe. Cette fois, tous ont été installés dans le hall charter et croisières de l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes. Le bâtiment a été opportunément reconverti en zone d’attente, comme le prévoit l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2022.

On est loin du confort de l’hôtel 3* Saint-Georges à Saint-Claude, de la nuit précédente.

Désormais, les conditions d’accueil sont plutôt spartiates, comme a pu le constater Jean-Pierre Huveteau. En tant que membre de l’Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ), il a le statut de visiteur de zone d’attente.

Ils sont traités comme on traite des migrants, c’est-à-dire avec des prestations de « type hôtelier » qui sont prévues par la loi : c’est un hall avec 30 lits de camp, il n’y a pas de table, ils sont hommes et femmes mélangés et, parmi eux, il y a des enfants, dont un de 4 ans.