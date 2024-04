"Mon rôle est de rechercher la vérité" Caroline Calbo, procureure de la République de Pointe-à-Pitre, invitée de Guadeloupe Soir

L'affaire Cornet et la publication des conclusions médico-légales, l'augmentation du nombre des homicides par arme à feu depuis le début de l'année, les dossiers ne manquent pas pour Carole Calbo, la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, en poste depuis six mois. Elle était l'invitée de Christelle Théophile dans Guadeloupe soir ce mercredi 3 avril.

Mise sur le devant de la scène par le décès de Cédric Cornet et ses suites judiciaires concernant la cause de la mort de l'ancien maire du Gosier, Caroline Calbo est revenue longuement, sur le plateau de Guadeloupe la 1ère, sur cette affaire. Elle s'est notamment expliquée sur les raisons qui l'ont poussée à publier les conclusions médico-légales.

Il m'apparaissait important, à un moment donné, de clarifier certaines choses et de pouvoir justement, c'est mon droit en tant que procureure, de pouvoir porter des éléments à la connaissance de tous. Je représente la société, j'enquête à charge et à décharge. Mon rôle c'est de rechercher la vérité. Je représente l'intérêt général et non pas les intérêts particuliers. Caroline Calbo, Procureure de la République de Pointe-à-Pitre

Caroline Calbo a rappelé que dès son arrivée au domicile de Cédric Cornet, le soir du drame, tout a été fait dans les règles. "On a fait tous les éléments d'investigation que l'on doit faire à ce moment-là". Les équipes de la police scientifique constatent l'absence de lésions de défense, l'absence de traces de lutte. C'est pourquoi, le soir même, elle indiquait qu'on s'orientait vers "une mort naturelle ou accidentelle". Ce n'est que le lendemain, que l'autopsie du corps de Cédric Cornet, révélait que "la cause de la mort était cet aliment retrouvé dans le pharynx et qui bloquait les voies respiratoires". Depuis, la famille de Cédric Cornet n'a pas cessé de contester ces conclusions et a porté plainte pour assassinat. D'où la décision de la procureure de saisir dans les prochains jours un juge d'instruction.

J'arrive un peu au bout de mon rôle de procureur sur cette affaire là et il m'apparait important que les doutes de la famille Cornet puissent être levés. C'est la raison pour laquelle, dans les prochains jours, je pense que je vais saisir un juge d'instruction en recherche des causes de la mort, pour poursuivre cette enquête que j'ai menée, moi, jusqu'à un certain point. Caroline Calbo, Procureure de la République de Pointe-à-Pitre

Autres dossiers évoqués par Caroline Calbo, les dernières affaires d'homicides, la tentative de meurtre avec assassinat sur gendarme à Marie-Galante et l'interpellation de 4 individus pour l'affaire de Calvaire Baie-Mahault. En tout 9 homicides dont 7 avec arme à feu, c'est très inquiétant.

Notre principale problématique, c'est la circulation des armes à feu et de leur utilisation complètement désinhibée. Caroline Calbo, Procureure de la République de Pointe-à-Pitre

Des opérations "place nette" sont prévues dans les quartiers pour une reprise de ces quartiers justement et montrer aux Guadeloupéens que les actes criminels qui sont commis ont toujours une suite judiciaire.