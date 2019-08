Nos bons plans pour la rentrée

Des photos officielles livrées chez soi

Mieux gérer les vaccinations des enfants :

Occupons-nous d'abord de ces fameuses photos d'identité. Il en faut toujours plus et on ne comprend jamais vraiment leur utilité réelle. Mais puisque, cette année encore, on n’y coupera pas, il y a maintenant une alternative à la file d’attente devant le photomaton du centre commercial. Depuis son salon, en téléchargeant Smartphone iD sur Google Play ou AppStore, on peut désormais obtenir des photos d'identité agrées pour les utilisations administratives, pour un coût équivalent au photomaton, et avec en prime, pour ceux que l’exercice pourrait stresser, un nombre d'essais illimités. La photo prise, sa qualité et sa conformité sont contrôlées et, une fois validée, vous est envoyée par mail pour être imprimée à la maison. Il est d'ailleurs possible de recevoir les photos directement chez soi pour quelques euros supplémentaires.. Enfin, on peut aussi recevoir par mail, gratuitement, les photos non contrôlées pour d’autres usages, la licence sportive, le cours de musique, la carte de transport....Et pourquoi ne pas profiter de ce gain de temps pour une dernière séance ciné en famille ?Vous le savez, la Sécurité Sociale a mis en place le Dossier Médical partagé dont elle fait en ce moment la promotion ( Voir La Sécurité Sociale veut généraliser le Dossier Médical Partagé (DMP) en Guadeloupe ). Il devrait améliorer le rapport entre les patients et les praticiens.Après avoir créé son compte, on peut dès lors gérer tous les carnets de vaccination de la famille, obtenir des informations et même partager avec son médecin les données qui s’y trouvent. L’éternel chasseur de temps que vous êtes devrait apprécier ces petits coups de pouce non-négligeables.Le web regorge de sites « gain de temps » pour faciliter la vie des parents débordés.