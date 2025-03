Pris pour cible par les gangs et confrontés à une chute de leurs revenus, les médias haïtiens se battent pour exister et informer

La semaine dernière, les locaux de trois médias haïtiens ont été attaqués et pillés par des gangs armés. Selon l'ONU, il s'agit d'un "changement de tactique de la part des gangs afin d'isoler la population".

Car, ces attaques impactent directement la façon dont les journalistes effectuent leur travail et la manière dont ils fournissent des informations aux Haïtiens sur la crise qui sévit dans le pays.

En décembre 2024, deux journalistes ont été tués lors d'une fusillade provoquée par des gangs alors qu'ils couvraient la réouverture d'un hôpital dans le centre-ville de Port-au-Prince.

Pour Frantz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, interrogé par ONU Info, la presse est depuis longtemps prise pour cible. Les locaux du journal ont d'ailleurs été vandalisés, il y a un an, les archives détruites, rappelle le professionnel.

Frantz Duval insiste sur la gravité de la situation actuelle. Durant son Histoire, Haïti a connu des heures sombres, mais "c'est la première fois que nous subissons une crise de cette ampleur. Il y a eu par le passé des situations politiques difficiles qui ont perturbé la publication, mais seulement pendant une semaine ou deux. Même lorsque nous avons été frappés par le tremblement de terre de 2010, nous avons repris la publication quelques mois plus tard" explique-t-il.

La plupart des zones de Port-au-Prince sont dangereuses. Il est donc plus périlleux pour les journalistes de se rendre sur le terrain. En conséquence, il y a moins de photos, moins d'images, moins de reportages.

Dans la capitale, les conditions de travail dangereuses vont de pair avec les difficultés pour les patrons de presse d'obtenir des revenus pour subsister. La plupart fonctionnent grâce à la publicité "qui a été réduite à peau de chagrin parce qu'il n'y a pratiquement pas d'entreprises qui marchent assez bien pour pouvoir faire de la publicité" expose le rédacteur en chef du Nouvelliste.

Pour faire tourner ses organes de presse, Hervé LeRouge, PDG du journal Le National et de Radio Télé Pacific compte sur ses autres entreprises. Seul moyen de subsister, a-t-il confié à ONU Info.

51 personnes travaillent pour ma chaîne de télévision et mon journal, et les recettes ne couvrent même pas les salaires. Mes autres entreprises me permettent de payer leurs salaires et je ne veux pas les laisser partir parce qu'il n'y a pas de travail pour eux ailleurs en ce moment. De plus, je considère cette carrière comme un service social pour la communauté.