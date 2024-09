Record du monde de massage cardiaque : l’UNASS vous invite à atteindre les 100 heures, en relais, sur mannequin !

Des milliers de bénévoles guadeloupéens avaient battu, du 15 au 18 octobre 2023, le record du monde du massage cardiaque en relais sur mannequin. Un record établi à 72 heures, à l’initiative de l’union nationale des associations de secouristes et de sauveteurs (UNASS). L’association surfe sur la vague des JO de Paris et se lance un nouveau défi : atteindre les 100 heures de massage cardiaque en relais sur mannequin. Elle donne rendez-vous à tous ceux qui souhaitent participer à cette nouvelle tentative de record, du 6 au 10 octobre 2024, à la discothèque le "W", au Village de Jarry à Baie-Mahault.

Cette année 2024, la "Grande Cause Nationale" est la promotion de l’activité physique et sportive. L’UNASS, dont les membres assurent les premiers secours auprès des athlètes et des publics dans le cadre des évènements sportifs, va donc inscrire ce projet de record mondial dans cette dynamique.

L’UNASS est labellisé “Terre de jeux“ et on va essayer de faire venir, au maximum, la population, avec deux jours de plus, qui lui permettra d’être plus présente et, surtout, de pouvoir s’initier plus longtemps au massage cardiaque. Donc, nos équipes opérationnelles sont parties aux JO, on avait des secouristes guadeloupéens sur les Jeux de Paris. On a voulu perdurer sur le côté héritage de cet évènement.