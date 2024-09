Rentrée scolaire 2024 : tout ce qu'il faut savoir sur la rentrée des élèves en Guadeloupe

Alors que le mot d'ordre de cette rentrée 2024 est de "ne laisser aucun élève sur le bord de la route", la rectrice Christine Gangloff-Ziegler a choisi Anse-Bertrand, en Grande-Terre, pour sa visite d'établissement ce lundi 2 septembre. Cette année 7881 enseignants du 1er et du 2nd degré accueillent 83 028 élèves dans les écoles, collèges et lycées de l'académie.

Une fois n'est pas coutume, la première séquence officielle de cette rentrée 2024, se déroule ce lundi matin à l'école Massioux à Anse Bertrand. C'est là que la rectrice Christine Gangloff-Ziegler va accueillir les premiers élèves. Un signe envoyé à la communauté éducative et aux parents d'élèves car comme elle l'a dit la semaine dernière aux personnels encadrants lors de la prérentrée, le mot d'ordre est "de ne laisser aucun élève au bord de la route".

La rectrice fait sa rentrée à Anse-Bertrand

Un message repris dans les différents établissements lors de la rentrée des profs. L'accompagnement des élèves et la proximité, doivent être la priorité. Après l'école de Massioux, la rectrice se rendra au collège Fernand Balin. Elle terminera la matinée par une visite au Lycée Général et Technique Faustin Fléret à Morne-à-l'Eau.

Un brevet des collèges avec plus de contrôle continu

Toujours dans cette lignée d'accompagner au plus près la scolarité des élèves, quelques nouveautés pédagogiques vont marquer cette année scolaire 2024/2025, notamment au niveau du collège. Ainsi les points permettant l'obtention du brevet seront répartis différemment, pour la session 2025. La part du contrôle continu passe de 40 à 60%.

Le brevet devient obligatoire pour passer en seconde

L’obtention du brevet sera également une condition sine qua non pour un passage en Seconde. Néanmoins, pour ceux qui ne l'auraient pas obtenu, ils pourront intégrer une classe de "prépa seconde", pour consolider leurs acquis plutôt que de redoubler leur troisième.

Des groupes de niveaux en 6e et 5e

Par ailleurs, le stage professionnel de seconde est reconduit. Autre mesure phare mise en place lors de cette rentrée, des groupes de niveaux pour le français et les mathématiques pour les classes de 6e et 5e. Des mesures diversement appréciées des parents d'élèves et des organisations syndicales.

Des effectifs en légère baisse

Au niveau des effectifs, la tendance est toujours à la baisse. Selon les prévisions il y aura à la rentrée 2024 en Guadeloupe, 1246 élèves en moins, soit 1,6% de baisse des effectifs par rapport à 2023. Depuis 2014, la baisse est constante, 25% d'élèves en moins dans le 1er degré et 16,5% d'élèves en moins dans le second degré, ce qui implique "une baisse des moyens corrélative", à savoir moins de postes d'enseignants même si la baisse des moyens est moins importante que celle des effectifs selon le rectorat afin de maintenir des taux d'encadrement de qualité.

Les priorités du Département pour les collèges

Le Départements’est fixée trois priorités pour cette année scolaire 2024/2025 : les travaux d’entretien et d’aménagement des bâtiments et des espaces collectifs des agents et des élèves ; la rénovation d’équipements vétustes ; le renfort en personnel technique nécessaire à l’entretien des locaux, à l’accueil des élèves et à la restauration. Le budget consacré au fonctionnement des collèges publics et privés (charges courantes, fibre optique, équipements en matériel et mobilier, matériel pour la pratique de l’EPS) s’élève à près de 8 millions d’euros au titre de l’exercice budgétaire 2024. Le Président Guy Losbar se rendra, ce lundi matin, au collège de l'appel du 18 juin au Lamentin et au collège Olympe Ramé Decorbin à Douville Saint-Anne.