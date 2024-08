Rentrée scolaire 2024 : "Nous ne sommes pas des super-héros" la rentrée des profs dans un collège de Saint-François

La première réunion de rentrée s'est tenue ce vendredi, au collège Alexandre Macal à Saint-François. Ce collège accueille plus de 600 élèves de la 6ème à la 3ème. Pour l'équipe pédagogique, la prérentrée est un moment important.

On ne choisit pas ce métier là par défaut. On transmet un savoir et on contribue à faire devenir les élèves, des hommes, les accompagner. Nous ne sommes pas des super-héros mais des héros silencieux.