Saint-Martin : augmentation du nombre de ménages surendettés

17 foyers sont reconnus comme surendettés, en partie française de l’île de Saint-Martin, qui compte un peu moins de 32.000 habitants. Cela semble peu, mais ce nombre correspond à une importante augmentation du phénomène, à hauteur de 31% ; cet accroissement est supérieur à celui observé dans les DOM et dans l’Hexagone. Leur dette s’élève à près de 430.000€. Les femmes sont davantage concernées, selon le bilan 2023.

Le nombre de dossiers traités par la commission de surendettement est en nette augmentation, à Saint-Martin : il a subi une hausse de 31% entre 2022 et 2023. Mais cette courbe ascendante est à relativiser, car elle correspond à un faible volume de ménages concernés : ils étaient 17 l’an dernier et 13 l’année précédente. Tout de même, le phénomène est prépondérant dans cette collectivité du Nord des petites Antilles, comparé aux tendances observées dans les Départements d’Outre-mer (+13%) et dans l’Hexagone (+8%).

Nombre de dossiers de surendettement à Saint-Martin, en 2023. • ©IEDOM

Le surendettement à Saint-Martin en chiffres

Les ménages surendettés de Saint-Martin sont redevables d’un montant total de 429.021 euros, soit en moyenne 24.060 euros par foyer concerné, contre 17.632 euros dans les DOM et 16.898 euros en France hexagonale.

Cette somme globale correspond à des dettes à la consommation (59%), des dettes bancaires (3%) et des dettes de charges courantes (38%). Aucun dossier n’est relatif à un dû d’ordre immobilier.

La nature des dettes à Saint-Martin, en 2023. • ©IEDOM

Les surendettés de Saint-Martin

Les femmes sont davantage impactées par le surendettement, à Saint-Martin ; elles représentent 60% des dossiers. Dans 29% des cas, elles vivent seules et ont un ou des enfants(s) à charge.

64% des personnes suivies par la Commission ont des revenus inférieurs à 1.20 euros ; tous ou presque n’ont pas de patrimoine (93%). La majorité n’a pas de capacité de remboursement.

Les surendettés du territoire chômeurs ou sans activité dans deux tiers des cas. 1 sur 3 est hébergé.

Profils des personnes surendettées à Saint-Martin, en 2023. • ©IEDOM

Sortir de ce mauvais pas

Les 17 ménages surendettés de Saint-Martin bénéficient de mesures d’accompagnement ; d’un rééchelonnement ou d’un effacement partiel des dettes pour 36% ; 64% ne sont plus redevables d’aucune somme.

À Saint-Martin, les demandeurs souhaitant déposer un dossier de surendettement doivent s’adresser Bureau d’accueil et d’information (BAI) de l’IEDOM, basé dans les locaux annexes de la collectivité territoriale, à Marigot. Le public y est accueilli tous les premiers vendredis de chaque mois, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 15h.

À LIRE AUSSI : Les situations de surendettement en forte hausse en 2023 dans les départements et collectivités d’Outre-mer (DCOM) – 08/03/2024.