Témoignage : Jacqueline revit, après près de 50 ans de violences conjugales

Le 25 novembre, c’est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ce sujet est synonyme de fléau, qui gangrène la société et qui n’épargne pas l’archipel guadeloupéen.

L’ampleur du phénomène est difficile à quantifier, dans la mesure où les victimes sont nombreuses à ne pas oser prendre la parole ; beaucoup se renferment sur elles-mêmes.

Nous avons recueilli le témoignage de l’une d’elles, Jacqueline, une sexagénaire qui est (enfin) sortie de sa relation toxique.

Menaces, pressions psychologiques, insultes à répétition, parfois des coups... ces agressions ont rythmé son quotidien durant les 47 ans qu’a duré sa vie maritale.

On ne voit pas les coups, à l’intérieur de moi. Je me tuais moi. Je me suis dit : "il faut te sortir de ça, Jacqueline, il faut t’en sortir".