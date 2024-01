Tours d’eau dans les communes de la Riviera du Levant : le SMGEAG revoit sa copie

Depuis lundi, à Saint-François, à Sainte-Anne et à La Désirade, les tours d’eau se font exclusivement de 6h00 à 18h00. Le SMGEAG met à exécution sa promesse, au bénéfice des usagers de ces trois communes impactées par les lourds travaux actuellement menés à l’usine de production d’eau potable de Deshauteurs. L’association #BalanceTonSIAEAG et plusieurs autres habitants avaient préalablement mis la pression, pour que le service soit rendu, malgré tout.

Nadine Fadel, avec Florence Peroumal et Rudy Rilcy •

Les membres de l’association d’usagers de l’eau #BalanceTonSIAEAG* ont fait les comptes : dans les sections Bien Désirée et Bragelone, dans la commune de Saint-François (pour ne citer que ces secteurs), les tours d’eau annoncés par communiqué par Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) ne sont absolument pas respectés. Ni les jours, ni les durées ne correspondent à la réalité vécue par les habitants. C’est pratiquement en permanence que ces derniers n’ont pas d’eau à leurs robinets, dénonce #BalanceTonSIAEAG.

Depuis le 11 janvier, les manques d'eau au robinet sont quasi permanents (...). Il est indéniable que les tours d'eau que vous publiez sont totalement fantaisistes (...). La distribution de packs d'eau (2 à 3 bouteilles par jour et par foyer) sur Saint-François, une fois par semaine, ne saurait suffire tant la pénurie est importante. Les citernes d'eau, maintes fois promises et toujours pas en place, deviennent d'une nécessité impérieuse. Notre association vous a, à plusieurs reprises, proposé de collaborer avec vous, afin d'avoir une vision plus large des secteurs impactés. Vous semblez vous satisfaire des éléments en votre possession, qui ne reflètent nullement la situation réelle subie par les usagers. C'est votre choix, mais sachez que certains pourraient vous en tenir rigueur dans l'avenir. Christophe Le jeune, membre de #BalanceTonSIAEAG – le 20/01/2024.

Peu de temps avant, la fédération du tourisme de proximité de Guadeloupe avait aussi tiré la sonnette d’alarme, quant à une situation intolérable, subie par les abonnés du Sud de la Grande-Terre.

La direction du SMGEAG tente de rectifier le tir

Les messages des usagers semblent avoir été entendus.

Le SMGEAG a revu sa copie, en ce début de semaine, pour réduire l’impact des indispensables travaux de réhabilitation de l’usine de Deshauteurs, à Sainte-Anne. L’organisation des tours d’eau a été modifiée dès hier (lundi 22 janvier 2024), a annoncé l’opérateur, "après concertation avec le préfet, la Région et le Département" ; cela, à Saint-François, à Sainte-Anne et à La Désirade :

À compter du lundi 22 janvier, le SMGEAG maintiendra la distribution de l’eau potable auprès de tous les usagers, de 06h00 à 18h00, tous les jours. En parallèle, le syndicat mettra à disposition des packs d’eau en bouteille, dans les mairies de Sainte-Anne et Saint-François et des citernes d’eau en plusieurs points de chaque commune. Communiqué du SMGEAG – 21/01/2024.

Ainsi, trois citernes d’une capacité de près de 7000 litres chacune ont été installées à Saint-François, dans les sections Bien Désirés et Cayenne Nord, ainsi qu’à la résidence Les Araucarias. "C’est là qu’il y a le plus de difficultés", selon Marcus AG-Bekodo, directeur général délégué du SMGEAG.

Les usagers peuvent s’y approvisionner en eau non potable, pour l’entretien de la maison et des sanitaires, par exemple. Les cuves seront régulièrement approvisionnées par des prestataires.

Les packs d’eau sont, quant à eux, distribués, avec la collaboration des mairies, dont les agents connaissent bien leurs territoires respectifs.

Tout le monde ne manque pas d’eau, mais tous ceux qui manquent d’eau, on essaiera de les accompagner. On va distribuer autant d’eau que nécessaire. Marcus AG-Bekodo, directeur général délégué du SMGEAG

Des infrastructures vieillissantes

La direction du SMGEAG tient à rappeler que les travaux actuellement menés à l’usine de Deshauteurs doivent permettre d’améliorer considérablement la distribution de l’eau potable, dans les secteurs que l’infrastructure dessert.

Ce sont 230 à 250 m3/h d’eau qui seront produits en plus. Marcus AG-Bekodo, directeur général délégué du SMGEAG

Le syndicat mixte admet que les tours d’eau initialement prévus "ne sont pas efficaces" car, dans l’état actuel des choses, l’eau produite est rapidement perdue dans la nature.

Nous arrivons à remplir les réservoirs d’eau à pratiquement 90 à 100%. Sauf que, la nuit, les réservoirs se vident, du fait des fuites qu’il y a dans les réseaux, dans les canalisations. Marcus AG-Bekodo, directeur général délégué du SMGEAG

C’est cette perte d’eau que le SMGEAG n’avait pas intégrée dans sa planification des tours d’eau, explique le directeur. Des analyses de terrain, menées durant le week-end dernier, ont permis de comprendre cette source de gaspillage du précieux liquide.

On hérite d’un service qui est très dégradé, à la fois au niveau de l’usine, mais aussi des réseaux. Aujourd’hui, dans la zone, on a des réseaux qui sont fuyards à plus de 50, voire 70%. Quand on a cet héritage-là, on ne peut pas faire de miracles. On doit gérer de façon très fine et on doit s’adapter à chaque fois aux populations. Quand tous ces travaux seront finis, on sera vraiment à l’aise, on pourra gérer le service d’eau et d’assainissement, en tant que professionnels, sans aucune difficulté. Marcus AG-Bekodo, directeur général délégué du SMGEAG

Mi-mars, le gros du chantier de l’usine de Deshauteurs sera livré et c’en sera fini des galères actuelles, promet l’opérateur de l’eau.

À VOIR AUSSI/ Le reportage de Rudy Rilcy (1ère diffusion dans le JT du 22/01/2024).

Distribution de l'eau potable : fortes tensions sur la Riviera du Levant • ©Rudy Rilcy - Guadeloupe La 1ère

*NOTA BENE/ L’association #BalanceTonSIAEAG a été créée avant la création du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG), en septembre 2021, en lieu et place du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe.