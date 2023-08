Transport aérien : interruption des vols directs d’Air Antilles entre St-Barthélémy et la Guadeloupe

Air Antilles ne devrait plus assurer de vols directs entre Saint-Barthélemy et la Guadeloupe. Telle est la décision qui a été prise, suite à l’accident qui est survenu jeudi, sur le tarmac de l’aéroport Rémy-de-Haenen, et a occasionné d’importants dommages matériels. Les passagers en sont quittes pour des escales à Saint-Martin, via d’autres opérateurs, aériens ou maritimes.

Guadeloupe La 1ère •

Les avions de la compagnie régionale Air Antilles ne se poseront plus sur le tarmac de l’aéroport Rémy-de-Haenen, à Saint-Barthélemy ; cela, jusqu’à nouvel ordre. Ainsi ont tranché la collectivité territoriale et les services de la direction de l’aviation civile, suite à l’accident de jeudi dernier (le 24 août 2023).

Cette décision est synonyme de complications pour les voyageurs, entre l’île du Nord des petites Antilles et la Guadeloupe.

Plus de vols directs Guadeloupe/Saint-Barthélemy

Les vols d’Air Antilles entre la Guadeloupe et Saint-Barthélemy sont, dès à présent, détournés via l’aéroport de Grand Case, à Saint-Martin. L’île franco-hollandaise devient donc le passage obligé pour rallier Saint-Barthélemy depuis la Guadeloupe et vice-versa.

À ce stade, et sous réserve de la confirmation par la compagnie Air Antilles, les vols directs entre Saint-Barthélemy et la Guadeloupe, dans les deux sens, ne seront plus assurés. Communiqué de la collectivité de Saint-Barthélemy

Les voyageurs sont donc invités à trouver des solutions auprès des opérateurs maritimes et aériens qui assurent la liaison Saint-Barthélemy/Saint-Martin.

Un coup dur pour eux, dans un contexte d’augmentation des prix des billets d’avion et de difficultés de rallier les îles du Nord, notamment faute de concurrence dans le secteur de l’aérien ; le député Frantz Gumbs dénonçait cette situation, cette semaine, dans une lettre adressée au ministre délégué en charge des Outre-mer.

À LIRE AUSSI : Transport aérien : le député de St-Barthélemy et St-Martin dénonce la position de monopole d’Air France – 22/08/2023.

Deux enquêtes ouvertes

Deux enquêtes sont ouvertes, suite à la collision sur la piste de l’aéroport saint-barth entre un Twin Otter d’Air Antilles et un hélicoptère privé, jeudi : une conduite par la Brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) et l’autre par le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA).

Souvenez-vous, il était 11h42, quand l’incident est survenu. L’avion venait de se poser avec 8 personnes à son bord, puis est sorti de son axe ; l’hélicoptère, quant à lui, était stationné sur le tarmac.

D’importants dégâts matériels sont à déplorer et le trafic a été un temps interrompu, sur place.

À LIRE AUSSI : Un avion d’Air Antilles en phase d’atterrissage entre en collision avec un hélicoptère à Saint Barthélémy – 24/08/2023.

Depuis, l’analyse des images de vidéosurveillance a débuté. Il semble qu’à l’approche de la piste d’atterrissage, l’avion s’est présenté avec la roue avant hors de son axe.

La facture s’annonce salée pour la compagnie aérienne impliquée, déjà en proie à des difficultés sociales et financières. En effet, après une vingtaine de jours de grève de ses salariés, la Compagnie aérienne interrégionale express (CAIRE), qui exploite Air Antilles Express et Air Guyane Express, a été placée en liquidation judiciaire, le 2 août dernier, avec poursuite d’activité et licence d’exploitation de deux mois. Son salut viendra du positionnement d’un repreneur.

À LIRE AUSSI : Caire, en liquidation judiciaire, cherche un repreneur – 02/08/2023.