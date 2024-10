Vie chère aux Antilles. "Mettre les forces en commun" ; le leader du RPPRAC Martinique invité par l’antenne RPPRAC Guadeloupe

La vie chère n’est pas une problématique propre à la Martinique. Elle est aussi déplorée en Guadeloupe. Depuis plus d’un mois et demi, la Martinique vit une mobilisation populaire pour en finir avec cette injustice sociale, sous l’impulsion du collectif RPPRAC. Les acteurs concernés se sont réunis pour trouver des solutions, à Fort-de-France. De quoi donner des idées en Guadeloupe, où une antenne RPPRAC veut obtenir l’organisation d’une table ronde, selon ce qui est dit.

Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources Afro-Caribéens (RPPRAC) Martinique a désormais une caisse de résonance dans l’archipel, où le RPPRAC Guadeloupe se fait le relais du combat mené depuis le 1er septembre contre la vie chère, dans l’île voisine.

Pour les deux collectifs, les Antilles françaises sont logées à la même enseigne, à ce sujet.

Le leader emblématique du RPPRAC Martinique, Rodrigue Petitot, alias "Le R", a fait le déplacement, ce vendredi après-midi (18 octobre 2024), pour une première rencontre entre militants prêts à se mobiliser en Guadeloupe. Il était accompagné de la trésorière et de la secrétaire de son organisation. Tous trois estiment qu’ils se devaient d’être là, puisque, de part et d’autre, les "oppresseurs sont les mêmes, depuis un moment", de leur point de vue.

Martinique et Guadeloupe, "même combat"

Pour rappel, un accord a été signé entre les représentants de la grande distribution, les élus et les services de l'État, à Fort-de-France, mercredi. Mais le RPPRAC a quitté la table des négociations, non satisfait des compromis décidés pour aboutir à une baisse des prix.

Pour Rodrigue Petitot, il n’y a pas lieu de stopper la lutte pour améliorer le pouvoir d’achat de la population.

En Martinique, on a eu une décision qui ne nous est pas favorable. Et on est en pleine consultation du peuple, pour savoir si on poursuit, ou s’ils sont satisfaits de ce qui a été donné ; une réunion doit se tenir demain. En Guadeloupe, on est venus écouter dans quel état d’esprit tout le monde se trouve et puis échanger. Je ne vais pas prétendre trouver des solutions, parce qu’on n’a pas encore trouvé des solutions pour nous, en Martinique. Nos problèmes sont similaires, nos ennemis sont les mêmes : ce sont ceux à qui on se confronte, c’est-à-dire la grande distribution. On va essayer de mettre les forces en commun. Rodrigue "Le R" Petitot, président du RPPRAC Martinique

Le fait d'avoir été soudés, aujourd'hui, est logique, pour Le R. Il est sorti de la réunion ravi et fier.

Rodrigue Petitot, président du RPPRAC Martinique • ©Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe La 1ère

Un appel à négocier en Guadeloupe

La création de l’antenne RPPRAC Guadeloupe est une initiative des membres du collectif Moun Gwadloup, dont Ludovic Tolassy est le chef de file.

Les militants se sont retrouvés dans une salle de Jarry, à Baie-Mahault. D’autres acteurs étaient aussi présents, venus entendre les discours et donner un avis quant aux leviers à actionner pour réduire les prix localement.

Réunion du RPPRAC Guadeloupe, en présence des leaders du RPPRAC Martinique - 18/10/2024. • ©Jean-Marie Mavounzy

On a ouvert le débat un peu à tout le monde, déjà à la population (on a fait une réunion à Gourdeliane), puis aux acteurs économiques, puis aux acteurs sociaux, culturels, professionnels, etc. Là, aujourd’hui, c’est le tour des Politiques. Nous avons invité les présidents de Région et Département, les députés et sénateurs de Guadeloupe, le député européen. Ludovic Tolassy, porte-parole de Moun Gwadloup et du RPPRAC Guadeloupe

Au final, trois personnalités politiques se sont déplacées : le député européen Rody Tolassy, le député de la 1ère circonscription de la Guadeloupe, Olivier Serva et un représentant du député de la 2ème circonscription, Christian Baptiste.

Olivier Serva, député de Guadeloupe et Rody Tolassy, député européen, ont répondu présents à l'invitation du RPPRAC Guadeloupe - 18/10/2024. • ©Jean-Marie Mavounzy

Olivier Serva et Rody Tolassy veulent contribuer aux actions visant à améliorer le pouvoir d’achat des Guadeloupéens. Mais, ils n’ont pas obtenu de réponse suite à leurs appels du pied au préfet.

Ambiance, lors de la réunion du RPPRAC Guadeloupe - 18/10/2024. • ©Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe La 1ère

Dans l’idée, on ne voulait pas entrer dans une confrontation directe avec l’Etat. On voulait privilégier le dialogue. Et le RPPRAC a mis la pression, en Martinique, pour que les politiques et les autres acteurs s’assoient autour de la table et discutent et trouvent des projets contre la vie chère. Ludovic Tolassy, porte-parole de Moun Gwadloup et du RPPRAC Guadeloupe

Une invitation que la plupart des invités n’a donc pas honorée.

Le RPPRAC Guadeloupe cherche-t-il à démontrer que la méthode soft n’est pas efficace, pour justifier une prochaine mobilisation plus musclée ? Les discussions sont, en tout cas, en cours, pour envisager les voies et moyens d’obtenir satisfaction.