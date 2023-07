Baccalauréat 2023 "Peut mieux faire !" : Ils sont 77,6 %, en Guyane, toutes filières confondues à avoir obtenu leur diplôme

La page est tournée. Les résultats définitifs du baccalauréat session 2023 sont connus. Ils sont 77,6 % toutes filières confondues à avoir obtenu leur baccalauréat à l’issue des épreuves du second groupe. Un point de plus pour l’académie, en 2022, ils étaient 76,4 %..

Marie-Claude Thébia •

86,2 % de réussite au Baccalauréat général, 95,7 % au Bac technologique, et 65,9 % au Baccalauréat professionnel : le bilan est assez positif pour l’Académie de Guyane qui affiche une hausse de 1 point pour la session 202.

Les taux nationaux sont loin d’être atteints mais en général les chiffres sont plus élevés qu’en 2022. Toutes filières confondues, ils sont 77,6 % à avoir obtenu leur baccalauréat à l’issue des épreuves du premier et second groupe.

Au Baccalauréat général, ils sont 86,2 % des Terminales à avoir obtenu le précieux sésame. En 2022, ils étaient 88,3%. La moyenne nationale est de 95,7%. Au total, 1 599 candidats se sont présentés (1 518 en 2022).

Au Baccalauréat technologique, ils sont 84,2 % à avoir passé le premier tour. Plus de 4 points de plus que l’an dernier (80,6%). Le taux national lui, est de 89,8 %. 769 candidats étaient inscrits pour le Bac Technologique (731 en 2022)

Série ST2S : 86,3 % (2022 : 76,2 %) - taux national : 90,8 %

Série STHR : 85,7 % (2022 : 74,1%) - taux national : 95,5 %

Série STi2D : 77,6 % (2022 : 78,2 %) - taux national : 91,6 %

Série STL : 75,8 % (2022 : 78,3 %) - taux national : 90,4 %

Série STMG : 85,9 % (2022 : 85,2 %) - taux national : 87,8 %