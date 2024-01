L'État condamné à verser 20 540 euros à un ex-détenu de Rémire-Montjoly pour ses conditions de détention

Le 7 décembre 2023, l'État français a été condamné à verser la somme de 20 540 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral à un ancien détenu. Le 5 août 2022, l'homme avait engagé des poursuites en dénonçant ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.

Les périodes concernées sont celles du 1er janvier au 20 mai 2014, puis du 18 novembre 2014 au 31 juillet 2019, soit plus de cinq années durant lesquelles il était emprisonné. D'après son avocat, Me. Denis, cité dans la décision de justice rendue publique :

Les conditions de sa détention constituaient une atteinte fautive à sa dignité [...] dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un espace individuel suffisant, que l'absence de cloisonnement des sanitaires ne permettait pas le respect de son intimité, que les obligations en matière d'hygiène et de salubrité n'ont pas été respectées, qu'il n'a pas bénéficié de soins adaptés, qu'il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires et que les conditions matérielles étaient insuffisantes.