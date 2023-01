La Brique de Guyane, Bio Stratège Guyane et Yana Wassaï trois entreprises guyanaises à suivre en 2023

Chacune dans leur secteur, la bio technologie, l’agroalimentaire et la construction, trois entreprises ont réussi à se faire une place sur le marché de l’industrie encore peu développé en Guyane. Bio Stratège, Yana Wassaï et La Brique de Guyane sont des entreprises créées par des Guyanais, 2023 devrait voir la montée en puissance de ces entités guyanaises.

Catherine Lama •

Bio Stratège, Yana Wassaï et La Brique de Guyane voilà trois entreprises de Guyane pour lesquelles les dirigeants peuvent se montrer optimistes. Ils nous ont confié leurs attentes

Une montée en puissance sur le marché de La Brique de Guyane

La Brique de Guyane fabrique des briques en latérite avec le label « Produit en Guyane ». Cette brique écologique vendue sur le marché local s’exporte aux Antilles et aussi en France dans la grande enseigne nationale « Leroy Merlin.

Ici notre reportage sur La Brique de Guyane

Avec une réussite exemplaire pour 2022, Stéphane Lambert, président de La Brique de Guyane affiche de belles ambitions pour 2023 et espère une montée en puissance sur le marché guyanais :

« Nous avons obtenu le 22 décembre la norme guyanaise pour pouvoir construire en murs porteurs avec la brique ce qui nous ouvrent des perspectives importantes, nous terminons l’extension de l’usine. Nous triplons notre capacité de production et nous allons concrétiser des chantiers en attente comme celui du lycée 4 de Saint-Laurent et les investissements faits. Nous nous attachons à toujours faire évoluer le produit avec des dérivés, et à continuer l’exportation. 2023 devrait être une belle année et 2024-2025 vont parfaire le cheminement… »

Stéphane Lambert qui se trouve en Guyane depuis 2001 a d’autres cordes à son arc et entend développer d’autres produits avec un système de construction de brique et de bois pour construire plus vite et moins cher.

Certes il reste beaucoup de travail effectuer mais avoir réussi à passer la phase de pré industrialisation et tous les freins liés la réglementation est une étape importante qui montre la voie.

Yana Wassaï 8 ans de maturation et enfin la phase de production

L’usine Yana Wassaï spécialisée dans la fabrication d’ingrédients destinés aux industries agroalimentaire, nutraceutique et cosmétique était attendue depuis 8 ans. Parmi les produits de transformation figure la drupe du palmier wassaï, comme celle du palmier awara ou encore la cabosse du cupuaçu. Entre alimentaire et cosmétique l’avenir parait très prometteur.

Un long parcours de création qui a abouti à l’inauguration de l’usine de Montsinéry le 22 septembre 2022.

Lire ici notre dossier sur Yana Wassaï

Dave Drelin le PDG de Yana Wassai attend beaucoup de 2023 :

« Notre priorité c’est de rentrer en production et de commercialiser. Nous avons notre bel outil, il faut le mettre en marche durablement, commercialiser et développer »

Bio Stratège Guyane multi primée fer de lance du projet industriel AmazonActiv Valley



Créée depuis 4 ans, la start up Bio Stratège Guyane ne cesse de monter en puissance. Elle fabrique des produits de haute qualité dans les domaines Nutraceutique, Santé et Bien-être, Cosmétique et Biocontrôle/Biocides.

Pour Marianna Royer, la fondatrice et PDG, titulaire de la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin, lauréate 2022 du Réseau Entreprendre Guyane, 2023 doit permettre à son entreprise de croître davantage :

« Nous sommes dans la 4e année, nous devons stabiliser notre activité maintenant que nous sommes reconnus et repérés, stabiliser les emplois et continuer la commercialisation de nos produits à partir des ressources guyanaises au national et à l’international. »

Lire ici notre article sur Bio Stratège Guyane

Faire connaître la Guyane par l’excellence scientifique et technique est un vœu profond de la cheffe d’entreprise. Que l’on parle de la filière végétale, de la Green Tech guyanaise donc tout en confirmant parallèlement la viabilité du modèle économique de Bio Stratège :

« Les grosses graines ont été semées en 2022 et il va falloir les faire germer en 2023 pour pouvoir récolter les fruits et arriver à l’auto financement rapidement. »

En toile de fond, il y a aussi le projet industriel AmazonActiv Valley, une marque déposée, un principe de lieu industriel qui permettra d’accueillir les ressources naturelles de Guyane de la matière brute aux produits élaborés. Pour y parvenir et attirer définitivement les financeurs, il faut impérativement en 2023 une réussite de Bio Stratège.

Il y a d’autres projets novateurs à venir en Guyane. Ces trois exemples sont dans la lignée du développement durable avec un coût carbone très bas et une énergie grise faible, adaptés aux besoins des Guyanais.

Elles se positionnent sur le moyen et long terme sur la ligne verte souhaitée par le gouvernement.