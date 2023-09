Air Guyane sur le point de clouer ses avions : les élus de l'ouest se mobilisent !

Partager :

Face à la possible suspension des vols d'Air Guyane, Mme Sophie CHARLES et le syndicat UTG-Air-Guyane appellent à une mobilisation urgente ce vendredi à l'aérodrome de Saint-Laurent du Maroni. Avec le soutien des maires, du député Davy Rimane et de la Chambre des métiers, l'alerte est lancée sur l'impact pour l'Ouest guyanais.

Eric Léon •

Avion de Air Guyane • ©Guyane la 1ère

Saint-Laurent du Maroni - La compagnie Air Guyane pourrait suspendre ses vols desservant l'intérieur de la Guyane, une décision qui aurait des répercussions profondes sur la vie quotidienne de plus de 30 000 habitants. Mme Sophie CHARLES, présidente de la CCOG et maire de Saint-Laurent du Maroni, met en lumière les conséquences d'une telle suspension. Sans ces liaisons aériennes, les communes de Maripasoula, Saül, Grand Santi, Camopi et Saint-Laurent du Maroni se retrouveraient isolées, privées de moyens de transport fiables pour rejoindre le littoral ou d'autres régions de la Guyane. Les implications d'une telle paralysie sont multiples : - Accès limité aux biens et services : Les habitants rencontreraient des difficultés à faire leurs courses sur le littoral, notamment pour des produits qui ne sont pas disponibles localement. - Éducation : Les élèves et étudiants pourraient être empêchés de rentrer chez eux pendant les vacances, créant une rupture dans leur parcours éducatif. - Santé : L'accès à des soins spécialisés, comme ceux d'un chirurgien-dentiste, deviendrait compliqué, voire impossible pour certains. - Économie locale : Les artisans et chefs d'entreprise verraient leurs activités perturbées, avec des complications pour leurs commandes, approvisionnements et démarches administratives. Face à ces enjeux majeurs, Mme CHARLES, en collaboration avec le syndicat UTG-Air-Guyane, appelle à la mobilisation. Elle est fermement soutenue dans cette démarche par les maires des communes de l'ouest, le député Davy Rimane, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et le syndicat. Tous ensemble, ils cherchent à sensibiliser sur l'importance de ces liaisons aériennes pour la cohésion et le développement de l'Ouest guyanais. Voir aussi :

Reprise Air Guyane : Gabriel Serville contre le projet Cafom menace de dénoncer la délégation de service public aérien de la Collectivité territoriale de Guyane





Partager :