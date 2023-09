La CAFOM retire son offre globale pour la reprise du groupe CAIRE. Elle fera malgré tout partie des offres analysées par le Tribunal

Seule à proposer une offre globale de reprise, la CAFOM faisait partie des repreneurs potentiels du Groupe CAIRE. Une perspective qui n'avait cependant pas l'aval d'une grande partie du personnel et plus singulièrement, de la Collectivité de Guyane. Une ultime condition qui a probablement justifié la décision de retrait de la CAFOM. Un retrait cependant formulé trop tard pour que le Tribunal écarte de son analyse l'offre de la CAFOM

E. Stimpfling •

La rumeur courrait depuis 48 heures, rumeur démentie une première fois par Guy-Alain Germond le directeur général de la CAFOM, rumeur finalement confirmée aujourd'hui par un courrier adressé au président du Tribunal Mixte de commerce de Pointe-à-Pître.

Le Cabinet Moncey, conseil de la CAFOM, confirme le retrait de reprise globale déposée par le groupe de distribution spécialisé dans l'ameublement. Un retrait justifié par la menace proférée par Gabriel Serville, le président de la Collectivité Territoriale de Guyane avait en effet annoncé qu'il entendait dénoncer la délégation de service public qui liait la CTG à Air Guyane, si le projet de la CAFOM était retenu.

L'avocat Pierre-Alain Bouhénic écrit que :

La suppression de cette DSP entraîne la disparition d'un élément indispensable à la cohérence économique de notre projet. Pierre-Alain Bouhénic, avocat de la CAFOM

Et ce dernier d'ajouter quelques lignes plus loin que :

La vive opposition des syndicats complique à l'évidence les conditions d'une reprise sereine Pierre-Alain Bouhénic, avocat de la CAFOM

. • ©Guadeloupe la 1ère

Lettre de Pierre-Alain Bouhénic • ©Guadeloupe la 1ère

Plusieurs sources judiciaires ont cependant confirmé ce matin que, techniquement et juridiquement le retrait de l'offre n'est pas possible à ce stade de la procédure.

De plus les avis défavorables donnés par les uns et par les autres lors de l'audience du 21 septembre ne sauraient en rien préjuger la décision finale des juges consulaires ; juridiquement, ces derniers ont donc toujours la possibilité de choisir entre les trois dossiers déposés ou de décider qu'aucun n'est en mesure d'assurer la continuité de l'activité aérienne, ce qui aboutirait à la liquidation pure et simple du Groupe CAIRE.

La décision finale sera rendue demain vendredi 29 septembre 2023 au Palais Judiciaire de Pointe-à-Pître

Voir aussi :