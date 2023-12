Décès d’Alexis Tiouka, défenseur des droits autochtones

Alexis Tiouka, juriste renommé en droit autochtone et ancien élu d'Awala-Yalimapo, est décédé à l'âge de 64 ans à Montpellier. Il laisse un héritage fort en tant que défenseur des peuples amérindiens à l'ONU et fondateur de la Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane.

Alexis Tiouka, juriste renommé en droit autochtone et ancien élu d'Awala-Yalimapo, est décédé à l'âge de 64 ans à Montpellier. • ©DR mediabask.eus



La triste nouvelle du décès d'Alexis Tiouka à Montpellier, ce 4 décembre, suite à une longue maladie, a ébranlé la communauté des droits autochtones. Juriste de 64 ans, Tiouka était non seulement une figure incontournable dans la lutte pour les droits des peuples autochtones mais aussi un acteur politique engagé dans sa commune natale d'Awala-Yalimapo, en Guyane.

Il fut élu lors de la première mandature du conseil municipal sous la direction de l'actuel maire Jean-Paul Féreira, une période pendant laquelle il a grandement contribué au développement et à la défense des intérêts de sa communauté. Bien qu'il ne soit plus en fonction, l'impact de son travail politique local continue de résonner.

En tant que membre fondateur de la Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane, Alexis Tiouka a joué un rôle déterminant dans l'unification des efforts pour les droits des peuples autochtones. Son expertise juridique et son engagement indéfectible ont été essentiels pour renforcer le mouvement au niveau local et international.

Petit guerrier pour la paix de Alexis Tiouka et Hélène Ferrarini • ©MCThébia

Représentant avec ferveur les Amérindiens de Guyane française, son influence a été cruciale lors des débats sur les droits des peuples autochtones à l'ONU dans les années 1990-2000. Sa voix puissante a contribué à l'avancement des droits des peuples autochtones sur la scène mondiale.

La perte d'Alexis Tiouka est ressentie profondément par la communauté autochtone et les défenseurs des droits de l'homme. Son héritage, imprégné de sa passion pour la justice et la défense des droits, inspire et continuera d'inspirer les générations futures. Son parcours remarquable, à la fois en tant que juriste, militant et politicien local, témoigne de son engagement inébranlable envers les droits des peuples autochtones.

Alexis Tiouka, un activiste amérindien, jouant du tambour traditionnel accompagné d’anciens résidents des pensionnats autochtones • ©Boris Ruvet Thébia



