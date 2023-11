Place des Amandiers : les demandeurs d'asile évacués, le camp démantelé

Les réfugiés de la place des Amandiers ont été évacués hier matin (31/10). Ils étaient plusieurs centaines sur place, de nombreuses familles avec enfants. Des bus étaient affrétés spécialement pour l'opération. Les demandeurs d'asile ont été conduits sur le site de la Verdure où ils seront relogés temporairement.

Emma Chevaillier/MCT •

Ils étaient des centaines sur la place des Amandiers à compacter toutes leurs affaires dans de maigres valises. Encadrés par la police nationale, ils sont montés dans des bus direction le site de la Verdure. Certains comme Fayssal n'ont pas pu récupérer leurs affaires sur place "Nous étions en train de dormir. Il était environ 6h30 ce matin. Les camions de police sont arrivés et tout de suite ils nous ont dit de sortir toutes nos affaires, tout ce que nous avons. On s'est mis en en file mais ils ne nous ont rien expliqué. Nous avons accompagné nos femmes et nos enfants jusqu'au bus et toutes nos affaires sont restés sur le camp. Des enfants et des personnes âgées sont à l'intérieur mais on ne nous laisse pas entrer."

Une place réhabilitée

La place des Amandiers devrait être réhabilitée. Mais l'absence de solution de logement pourrait amener les réfugiés à se réinstaller dans des camps de fortune. La maire de Cayenne Sandra Trochimara appelle l'Etat à ouvrir plus de logements pour les demandeurs d'asile.

Cette opération intervient une semaine seulement après la contamination de deux réfugiés à la tuberculose: Selon le sous-préfet, Cédric De Bonss, il n'y avait plus d'obstacle à cette expulsion. Il ne sera pas possible d'accéder à la place des Amandiers jusqu'à nouvel ordre.