12e "relais pour la vie" : la Martinique espère collecter 150 000€ de dons pour aider les malades du cancer

Le "relais pour la vie" est une manifestation unique en France, laquelle rassemble dans plusieurs villes durant 24 heures non-stop, des marcheurs et des coureurs déterminés à relever ensemble "un défi sportif et solidaire".

L’objectif consiste pour chaque équipe à "récolter le plus de dons, afin de soutenir les actions de la Ligue contre le cancer au profit des personnes malades".

Les 22 et 23 octobre 2023, le comité de Martinique qui fête ses 60 ans cette année, table sur 150 000 euros en comptant sur la générosité de donneurs, au stade Pierre Aliker de Dillon à Fort-de-France.

Plus de 200 équipes sont attendues sur place à partir de 15h30 samedi, pour l’ouverture de la manifestation avec un tour d’honneur des survivants.

Les anciens malades sont en effet invités à célébrer leur victoire sur la maladie, "une leçon de courage et d’humilité" aux yeux du comité local.

Autre temps fort de ce relais 2023 prévu au crépuscule, une "cérémonie des lumières", séquence durant laquelle des bougies sont placées dans des sacs en papier ignifugés, sur lesquels sont inscrites des pensées en mémoire de personnes décédées.

Le "relais pour la vie" de la Martinique est l'opportunité de renforcer nos actions de proximité et d'accompagnement des personnes malades et de leurs proches, à savoir : les soins supports de proximité et l'aide à domicile, l'aide financière, le soutien et l'accompagnement des familles, la continuité des soins en France hexagonale, le soutien aux actions et projets dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des cancers infantiles et pédiatriques. Pour suivre ces projets et renforcer leur déploiement à un plus grand nombre de bénéficiaires, nous avons l'objectif de collecter cette année 150 000€.