4228 candidats sont inscrits aux épreuves du Baccalauréat 2024 en Martinique

En Martinique, 4228 candidats sont inscrits aux épreuves du Baccalauréat 2024, dont 1909 pour la filière générale, 1449 pour la voie professionnelle et 870 pour la voie technologique. Les épreuves commencent le 18 juin avec la traditionnelle épreuve de philosophie.

Cette année, 146 des inscrits passeront l'examen en candidat individuel, dont 42 pour le baccalauréat général et technologique et 104 pour le baccalauréat professionnel.

Le nombre de candidats est en baisse. En 2023, le rectorat en recensait 4 271.

Le candidat le plus jeune, toutes filières confondues, à 15 ans. Le plus âgé a 59 ans et est inscrit au baccalauréat professionnel.

665 candidats en situation de handicap

En Martinique, l’Académie dénombre 665 candidats en situation de handicap ayant des aménagements, dont :

245 de Terminale générale et technologique

190 de Terminale professionnelle

et 230 de 1ère.

Des centaines de correcteurs

L'organisation du baccalauréat étant, comme chaque année, un réel défi, plusieurs centaines de correcteurs sont requis :

314 pour le baccalauréat général et technologique

362 pour le baccalauréat professionnel

63 pour les épreuves anticipées

Selon les précisions du rectorat, ces derniers sont indemnisés à hauteur de 5€ par copie et 9,60€/h pour les épreuves orales.

Centres d’épreuves

Les candidats passeront les épreuves du diplôme national dans les 58 centres d'épreuves que compte l'île :

20 pour le baccalauréat général

16 pour le baccalauréat technologique

22 pour le baccalauréat professionnel

Le baccalauréat 2024 se déroulera du 18 au 21 juin 2024 en Martinique.