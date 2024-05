Après Marseille, la yole martiniquaise "TransManche" navigue en Corse

Cette compétition (appelée aussi "Régates Napoléon") se déroule à Ajaccio et réunit bon nombre de passionnés de voile en général. Pour sa 4e édition, c’est la Martinique qui en est l’invitée d’honneur (du 14 au 19 mai 2024).

Mercredi 8 mai dernier, le canot vert avait déjà fait une entrée remarquée sous l’œil de plus de 150 000 spectateurs au Vieux-Port de Marseille aux côtés du navire Le Bélem, en guise d'escorte de la Flamme Olympique jusqu'au sol français.

C’est cette même équipe composée de lycéens et de coursiers chevronnés qui a traversé la Manche en juin 2022, entre le Nord de la France et le Sud-Est de l’Angleterre. Deux ans après, l’aventure pédagogique se poursuit en Méditerranée.

Le journaliste Gérald Prufer, le plus Corse des Martiniquais, était au port maritime d’Ajaccio pour accueillir la délégation conduite par le professeur de sport, Christophe Dédé.

À l'arrivée de l'embarcation traditionnelle, c'est avec la larme à l'œil que le pierrotin d'origine a eu une pensée émue pour deux de ses collègues de Martinique disparus, Camille Alexandre et André Quion-Quion.

Ce sont des gens avec qui j’ai travaillé sur les yoles. On a fait des choses magnifiques et puis c’est un bout de moi-même et aussi un bout de Saint-Pierre.