Une yole martiniquaise accompagne l'arrivée de la flamme olympique à Marseille

Le Belem qui transporte la flamme Olympique, est arrivé à Marseille. Sous bonne garde, le navire a été accompagné durant quelques minutes une yole martiniquaise. Un moment historique pour l'équipage composé de six jeunes lycéens.

Sous un soleil de plomb, il fallait sortir les lunettes de soleil et la casquette pour apercevoir les grandes voiles blanches du Belem à son approche des côtes de la ville de Marseille. À ses côtés, un navire "en penché" sur l’eau avec des hommes allongés sur une barre. De quoi susciter la curiosité du public, se demandant ce qu’était ce navire. La yole, cette embarcation traditionnelle de la Martinique, s’est alors dévoilée. Malgré la distance, les observateurs ont pu l’instant de quelques minutes admirer les belles voiles vertes du navire." C'était historique, a lancé Christophe Dédé, le "patron" de la yole, dès son retour sur le sable.

Les générations iront chercher et ils verront que la yole de la Martinique a navigué avec la flamme Olympique. C’est écrit. Christophe Dédé



"Il y a eu beaucoup d’effort, mais le spectacle était magnifique. On a réussi à emmener la Yole à côté du Belem et surtout à l’ouverture des jeux Olympiques, nous sommes tous très heureux", continuait Christophe Dédé, les yeux emplis d’émotion. Sur sa yole, des hommes expérimentés, habitués à barrer dans les eaux de la Martinique quelles que soient les conditions, mais même quand on a de la bouteille et des vagues dans la vue, être présent à côté du Belem c’est unique. "On ne voit ça qu’une fois dans sa vie la yole à côté du Belem, déclare Guy, l’un des équipiers les plus expérimentés de la yole transmanche. En plus, il y a eu un moment de partage incroyable entre les anciens et les jeunes, on était émerveillé. On a transporté notre flamme à nous".

La Yole était composée d'un équipage expérimenté, mais aussi de plusieurs jeunes d'un lycée agricole de la Martinique • ©Catherine Forest Mert /Agence Conceptuel

"Je suis joyeux, c’était une belle sensation d’être à côté du Belem"

À bord de la yole, les six jeunes du lycée agricole de Ducos Croix Rivail en Martinique ont vécu un moment unique. Dans une mer calme et pas trop glacée, ils se souviendront de ce moment, à l’instar de Mathias. "Je suis joyeux, c’était une belle sensation d’être à côté du Belem et de savoir que la flamme était là, raconte le lycéen de 16 ans. Maintenant, je suis impatient de voir la flamme sur le port, on ne pourra pas voir ça tout le temps. Il faudra profiter".

Les six jeunes du lycée agricole Croix Rivail ont vécu un rêve éveillé en approchant du Belem. • ©Catherine Forest Mert /Agence Conceptuel

Ses camarades de classe avaient de larges sourires, ils étaient tous conscients du moment qu’ils venaient de vivre. Des cris de joie ont été entendus. Cette navigation autour du Belem doit maintenant servir de boosteur pour ces jeunes, Christophé Dédé – qui est aussi leur professeur d’EPS à l’école –

Je sais qu’à tout jamais, ils vont se rappeler tout le travail qu’ils ont fourni pour être là. Tous les regards du monde étaient braqués sur eux. J’espère que maintenant, ils vont garder cette ambition et cette confiance en eux et qu’ils verront que tout est possible dans la vie

Après avoir navigué à côté de la flamme, les jeunes yoleurs en herbe du lycée Croix Rivail vont maintenant profiter de la fête dans la ville, avant de visiter le Belem vendredi. Un autre instant hors du temps, qui restera sans doute pour longtemps dans leur mémoire.