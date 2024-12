Condition animale : les associations de protection des animaux ont manifesté devant la SPA Martinique

La Société Protectrice des Animaux (SPA) de Martinique et la fourrière sont au cœur d’une polémique. Accusées de "cruauté et maltraitance envers les animaux", elles font l’objet d’un signalement déposé par la Confédération Nationale de Défense de l’Animal (CNDA) auprès du parquet de Fort-de-France.

Sept associations de protection animale se sont rassemblées samedi 7 décembre devant le refuge de Carrère. Elles dénoncent des pratiques révélées la semaine précédente, et notamment l’utilisation supposée de dioxyde de carbone pour euthanasier des animaux et des interventions qui seraient pratiquées sans anesthésie.

Chaque année, environ 5 000 animaux sont recueillis en Martinique. Mais selon les associations, plus de 4 000 seraient euthanasiés. Un chiffre qui alarme.

On est sur l’argent des impôts. C’est-à-dire que les mairies et les EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) donnent des centaines de milliers d’euros pour tuer des animaux dans des conditions cruelles et illégales. Cette chambre à gaz utilisée sans endormissement, c’est une barbarie. Et je refuse que mes impôts aillent à la mort. Il est temps de construire des structures adaptées et d’appliquer une véritable politique de protection animale.