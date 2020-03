Coronavirus : 6 policiers en quatorzaine et des renforts attendus par la police nationale en Martinique

350 masques et 120 flacons de 300 ml ...une vraie plaisanterie alors qu'en Guadeloupe, 320 flacons et 1000 masques ont été distribués à nos collègues de la police nationale ! et comme par hasard on nous trouve des renforts !!!.

-Syndicat Alliance police le 22 mars 2020.

Selon des sources syndicales (Alliance police) 6 policiers sont actuellement en quatorzaine en Martinique. Pour la plupart, la période d'observation sanitaire se termine et aucun ne semble affecté par le coronavirus.Pour l'un d'entre eux, il s'agit d'une mesure prise après une croisière.Trois d'entre eux, "", toujours selon le syndicat Alliance Police "Les services vont être renforcés par des élèves de la police nationale dont la mise en quatorzaine "" a été demandée par le syndicat à leur arrivée de l'hexagone. Et ce afin de "" a précisé notre source qui souhaite préserver l'anonymat.Au commissariat de Fort-de-France, le manque de matériel, masques et gel hydroalcoolique est une source de mécontentement et d'inquiétudes pour les policiers et leur entourage. Une inquiétude que tout un chacun, dans l'obligation de travailler peut ressentir à juste titre aujourd'hui.D'autant qu'avec le durcissement des sanctions pour le non-respect du confinement, les relations entre les contre-venants et les policiers risquent de se durcir.Les amendes sont de 135 euros en cas de violation des règles, 1.500 euros en cas de récidive "dans les 15 jours" et dans le cas de "quatre violations dans les trente jours" un délit "puni de 3.700 euros d’amende et six mois de prison au maximum".Voici les documents à fournir aux forces de l'ordre lors de toute sortie, à titre dérogatoire ou professionnel.