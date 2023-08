Crash du 16 août 2005 : "c'est une plaie qui ne guérit pas du tout"

C'est un véritable chemin de croix qu'effectuent chaque année les familles des Martiniquais morts dans le crash sur une région montagneuse du Vénézuela le 16 août 2005.

Un chemin de croix en 3 étapes, dans 3 communes : Rivière-Pilote, Saint-Joseph et Fort-de-France.

Dans chacune de ces communes, une mère, un frère, un cousin, un ami, fait partie des victimes. Dans chacune de ces communes une stèle rappelle qu'il y a 18 ans la mort frappait ces familles.

À Riviere-Pilote où 16 natifs de la commune ont perdu la vie, l'émotion est encore forte parmi les familles et leurs proches. C'est le cas d’Arlette Louis-Joseph, qui chaque année se rend le cœur serré près de la stèle sur laquelle sont gravés les noms de sa sœur et de son beau-frère.

Interrogée par Dominique Legros et Patrick Jean Guitteaud

Une gerbe en forme d'avion constituée de 152 roses et nénuphars

La vérité avant tout

Dans toutes les communes concernées, l'émotion est encore forte parmi les familles. Rassemblées par l’Association des Victimes de la Catastrophe Aérienne (AVCA), certaines n'ont toujours pas fait leur deuil mais toutes éprouvent le besoin de connaître la vérité sur les circonstances qui ont provoqué la mort de leurs proches. Depuis 18 ans, les procédures judiciaires se succèdent sans que les réponses des tribunaux leur apportent la paix.

On a la foi, on ne désespère pas car on sait qu'il est important que l'on ait la vérité, il est important que l'on sache ce qui s'est passé, au-delà des indemnisations.