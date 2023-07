De nouvelles violences urbaines cette nuit en Martinique

Cette nuit, quinze départs de feux ont été maîtrisés par les pompiers à Fort-de-France, au Robert et dans la commune plus isolée du Carbet. Les forces de l'ordre ont également reçu des projectiles.

Jeanne Casez •

Des individus ont mis feu à dix poubelles et cinq voitures abandonnées, cette nuit du samedi 1er juillet en Martinique, a confirmé le Service Territorial d'Incendie et de Secours (STIS).

Pompiers et policiers sont intervenus entre 22h et 4h du matin, dans le quartier de Terres Sainville et sur le boulevard du Général de Gaulle à Fort-de-France, ainsi que dans les communes du Robert et du Carbet.

Des projectiles - bouteilles, cailloux - ont également été jetés sur les forces de l'ordre.

La nuit précédente, des feux de poubelles avaient déjà été déclenchés dans la cité Ozanam à Schoelcher.

Une réaction aux émeutes dans l'Hexagone

"Des appels à manifester sur les réseaux sociaux laissent penser que ces violences surviennent en réaction aux émeutes dans l'Hexagone, commente le porte-parole du syndicat Unité SGP Police. Nous appelons néanmoins au calme et à laisser le temps de l'enquête se faire. Ces comportements ne permettent pas de se relever des dernières émeutes en Martinique".

Mardi 27 juin, Nahel, 17 ans, a été abattu d'une balle dans la poitrine par un policier à Nanterre. Depuis, des nuits de violences urbaines se succèdent dans tout le pays.

Le maire du Carbet, Jean-Claude Ecanvil, déplore également de tels comportements. "Il est rare d'assister à des départs de feux sur la commune du Carbet, a-t-il commenté. Nous allons réfléchir à déployer des moyens de communication et de contrôle. Il y a d'autres manières de répondre à ce qu'il s'est passé dans l'Hexagone. L'échange et la communication doivent tout remplacer."