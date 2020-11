Démolition des anciens locaux de Martinique la 1ère à Clairière

Avec la démolition du bâtiment principal des anciens locaux de Martinique la 1ère à Clairière (Fort-de-France) ce mardi 3 novembre 2020, c'est une page qui se tourne définitivement. La station radio et télé était sur ce site de 1964 et 2018, année du déménagement vers la Tour Lumina.



Peggy Pinel-Fereol •

Plusieurs années de travaux

#Martinique La démolition du bâtiment principal des anciens locaux de @Martiniquela1e à Clairière (@fdfville) se poursuit. Situé à proximité du célèbre manguier (espace de détente), ce bâtiment qui a pendant un temps hébergé la cafétéria est le seul à demeurer. Photo F. Zozor pic.twitter.com/mE58DD35nY — Martiniquela1ère (@Martiniquela1e) November 3, 2020

Un brin de nostalgie

Dans un mouvement régulier, la pelle mécanique attrape et entraîne vers le sol tout un pan du bâtiment. Il s'agit de l'édifice principal des anciens locaux de Martinique la 1ère à Clairière (Fort-de-France).Les travaux commencés il y a un peu plus d'un an , en octobre 2019, se poursuivent avec la démolition du bâtiment principal ce mardi 3 novembre 2020.Le nouveau propriétaire, Nabil Mansour, le PDG de la clinique qui jouxte le terrain, souhaite créer un nouveau pôle de santé de 25 000 m2.Le site sera totalement rasé à l'exception d'un bâtiment plus récent. Situé à proximité du célèbre manguier (espace de détente), l'édifice qui a pendant un temps hébergé la cafétéria, sera le seul à demeurer.Les travaux devraient s’achever en juin 2023.L'édifice a été vidé de ses occupants depuis presque deux ans. En effet, l'ensemble du personnel a quitté en décembre 2018, le site occupé par la station radio et télé depuis 1964.ORTF, France 3 Martinique, Radio/Télé Martinique, Martinique la 1ère, les noms se succèdent, mais le site de Clairière reste emblématiqueLe 30 novembre 2018, la radio Martinique la 1ère a émis pour la 1ère fois de ses nouveaux locaux de la Tour Lumina à Fort-de-France.Les locaux seront inaugurés en présence de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, le 21 juin 2019 au cours d' une belle soirée inaugurale